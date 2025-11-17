VÍDEO | El baile de Tom Cruise un día antes de recibir el Oscar honorífico: "Podría colar como un jubilado en un viaje del Imserso"

Ayer Tom Cruise era uno de los premiados en los Governors Awards, la gala donde se entregan los Oscars honoríficos. Un día antes, el actor lo daba todo en una fiesta donde se le veía bailar. El momento, en este vídeo.

Ayer se celebró en Los Ángeles la gala de los 'Governors Awards', la gala donde se entregan los Oscars honoríficos. Por allí se dejaron ver las principales estrellas de Hollywood, desde Leonardo DiCaprio hasta Ariana Grande.

También estuvieron presentes celebrities como Emma Stone, Kate Winslet o artistas al alza como el flamante hombre más sexy del mundo, Jonathan Bailey, Jacob Elordi o Sydney Sweeney.

Entre los premiados con el Oscar honorífico este año encontramos a Dolly Parton o Tom Cruise. Este último se lo pasó muy bien el día antes, pues se le pudo ver en una fiesta dándolo todo bailando.

"Viéndolo el ambiente desde lejos, Tom podría colar como un prejubilado en un viaje del Imserso", comenta Maya Pixelskaya en el vídeo sobre estas líneas. "Esa gente va hasta arriba de pastillas... para la tos", apunta por su parte Isabel Forner.

