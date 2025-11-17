Leire Díez dice ahora que no es la de los audios y que se reunió dos veces con Santos Cerdán pese a haberse autoproclamado su "mano derecha"

La otra cara Investigada por presuntamente liderar una trama contra la UCO, Díez busca desvincularse del PSOE e insiste en que es periodista y que nunca trabajó para el partido.

Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, ha declarado este lunes ante el juez y ha negado todo lo que la involucra en la presunta trama contra la UCO. Ha asegurado que no se reconoce en los audios en los que se presenta como "mano derecha" de Santos Cerdán y ha intentado desvincularse completamente del PSOE, asegurando que nunca ha trabajado para el partido.

La exmilitante socialista ha defendido que es periodista y que estaba investigando, pese a que ha reconocido que nunca ha publicado ninguna investigación.

Aunque en otras ocasiones ha negado haber trabajado con Santos Cerdán, este lunes ha admitido que se reunió dos veces con él en abril de 2024 para ofrecerle el contenido de sus investigaciones. No obstante, ha negado conocer a Pedro Sánchez, afirmando que solo le ha visto en algún mitin, pero que no le conoce.

Díez ha comparecido ante el juez Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. También ha declarado el empresario Javier Pérez Dolset, que participó con ella en algunas reuniones.

La Fiscalía le atribuye haber coordinado, presuntamente, un "plan delictivo" para manipular causas judiciales que afectan a políticos y empresarios relacionados con el Gobierno y perjudicar tanto a la UCO como de la Fiscalía Anticorrupción.

No se reconoce en los audios

El fiscal Ignacio Stampa proporcionó a la causa audios de una reunión con Díez el pasado siete de mayo en la que ella se presentó como "la mano derecha" de Cerdán y "la persona del PSOE". El objetivo de ese encuentro era investigar y recopilar información sobre posibles irregularidades y actuaciones en causas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil.

"Digamos que soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", afirma la exmilitante socialista en el audio. "Ósea que, si me he enterado. ¿Tú eres la mano derecha de Santos Cerdán?", pregunta Stampa, a lo que ella responde: "Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado".

Ella misma dio autenticidad a esos audios, pero este lunes ha asegurado en sede judicial que "no se reconoce" y que están manipulados. Ha pedido su nulidad como prueba en la causa, pero el juez lo ha rechazado.

Dolset habla de "fantasmadas"

Pérez Dolset ha comparecido después de Diez y ha contado que en muchas ocasiones la "regañaba" porque iba diciendo "fantasmadas" y "se inventaba la mitad de cosas". No obstante, también ha ratificado en lo sustancial su declaración.

Ha afirmado que ninguno de los dos trabajaba para el PSOE y que se reunieron con el ex secretario de Organización del partido en abril de 2024, a raíz de la carta de reflexión presentada por Sánchez por la apertura de la causa contra su esposa, Begoña Gómez.

El empresario ha indicado que en esa reunión estaba también Antonio Hernando y que se limitaron a trasladar a Cerdán las conclusiones de sus trabajos, los audios que habían conseguido del comisario José Manuel Villarejo y las investigaciones que éste había hecho del negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez.

