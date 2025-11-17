La Iglesia española cree que León XIV podría firmar pronto la renuncia del obispo de Cádiz tras reunirse con el papa

El contexto La cúpula de la Conferencia Episcopal se ha reunido este lunes con el papa León XIV en el Vaticano, en medio del escándalo por los presuntos abusos a un menor del obispo Rafael Zornoza.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha comunicado que el papa León XIV está informado sobre la acusación de agresión sexual contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, y que podría aceptar su renuncia. Argüello señaló que la Santa Sede decidirá el momento y la forma de aceptar la dimisión. La cúpula de la Conferencia Episcopal ha visitado el Vaticano antes de su Asamblea Plenaria, en medio del escándalo por la investigación a Zornoza. Argüello expresó su esperanza de que el papa visite España pronto. Además, los obispos se reunieron con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, para discutir temas como los abusos y el Valle de Cuelgamuros.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha informado, tras reunirse con el papa, de que este está informado de la acusación de agresión sexual contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, y de que probablemente aceptará su renuncia. "Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, que quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha, ni el modo de la aceptación de la renuncia", ha indicado.

La cúpula de la Conferencia Episcopal ha llegado este lunes al Vaticano antes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y en medio del escándalo sobre la investigación a Zornoza por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe. Argüello ha asegurado que León XIV está informado del caso, pero que no les ha comentado nada más durante la reunión que han mantenido y que ha durado cerca de una hora.

"Es la firma del Santo Padre la que acepta una renuncia y la que nombra o un sustituto o sucesor, o bien una administración. Entonces, lógicamente, el Santo Padre tiene que estar informado", ha añadido sobre la renuncia que presentó el obispo hace 15 meses al haber cumplido los 75 años, edad de jubilación de los prelados.

También ha recordado que la Iglesia española ha puesto en marcha hace ya más de un año un "sistema de reparación" para víctimas cuyos abusos estén prescritos o en casos en los que los acusados incluso hayan fallecido. Ante la lentitud de los procesos también en el Vaticano, ha argumentado que "los procesos en general, casi siempre son lentos porque son garantistas".

León XIV podría visitar España "pronto"

Por otro lado, Argüello se ha mostrado esperanzado de que el papa León XIV pueda visitar España "quizás relativamente pronto". "Hemos invitado al papa León XIV a visitar España. Y podemos decir que, lógicamente, no podemos confirmar una visita porque es la Santa Sede la que anuncia sus viajes, pero salimos esperanzados de que esta visita pueda realizarse a España, quizás relativamente pronto", ha dicho.

Los obispos españoles también se han reunido con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, quien hace unas semanas recibió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para abordar temas como los abusos o el destino del Valle de Cuelgamuros. En la reunión con Parolin se ha abordado el diálogo con el Gobierno "a la hora de poder garantizar más aún la confianza de las víctimas" y también se ha comentado especialmente, por parte del arzobispo de Madrid, el resultado del concurso de ideas sobre el Valle de los Caídos.

