Rufián pone contra las cuerdas a un Mazón al que no importa mostrar su ineptitud

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido una de las voces más duras al interrogar a Carlos Mazón este lunes en la comisión de investigación de la DANA celebrada en el Congreso de los Diputados. El diputado de ERC ha hecho al president en funciones de la Generalitat Valenciana las preguntas que muchos habrían querido hacer.

Rufián ha puesto contra las cuerdas a Mazón mientras a este, con tal de eludir cualquier tipo de responsabilidad judicial de cara al futuro, le ha dado igual mostrar su ineptitud. El portavoz de ERC ha ido sacando durante su intervención diferentes fotografías de algunas de las 229 víctimas de ese día en la Comunidad Valenciana, relatando su dolor.

"No existe protocolo de Es-Alert, no forma parte del plan de inundaciones, no forma parte del plan de emergencias, es que no existe", ha llegado a decir Mazón. Ante esto, el portavoz de ERC comenzó su interrogatorio asegurando que hay medios "in situ desmintiendo sus trolas, mentiras" y "bulos", entre ellas que no existe un protocolo de Es-Alert y que "no estaba avisado" de lo que iba a pasar ese día.

"Las muertes, ¿le pesan?", ha querido saber Rufián, a lo que Mazón ha señalado: "Y nos duelen. ¿A usted no le pesan las víctimas?". "Yo no era el que tenía que activar la alerta, ¿usted?", ha preguntado el diputado. Mazón, entonces, ha dicho que él "tampoco". Rufián, incrédulo, solo ha podido decir: "¿Cómo que no?", mientras el president en funciones seguía negándolo.

Pero Rufián no se ha rendido y ha continuado dejando en evidencia las respuestas de Mazón. "¿Sabe dónde estaba usted mientras este crío moría? En el Ventorro, rechazando llamadas de su consellera Salomé Pradas", ha continuado, a lo que Mazón ha replicado que "no es verdad".

La negación ha provocado que el portavoz de ERC le lanzara una petición que ha tenido que repetir en varias ocasiones: "Y tanto. Que no me mienta. A mí no me mienta... búsquese la vida luego".

Ante la insistencia de Mazón en justificarse saliéndose por las ramas, Rufián ha tenido que cortarle en varias ocasiones desmontando sus falsedades, mostrando portadas del mismo día 29 y asegurando que estaba mintiendo "flagrantemente". "Mienten, mienten porque había vídeos, noticias, previsiones, miente usted, miente usted", ha afirmado.

A continuación, ha puesto el foco en el Partido Popular. "¿Ustedes tiene algo que decir, señores del PP, que durante un año le han amparado?". Y mientras Mazón se disponía a contestar que todavía sigue siendo presidente, Rufián no ha dejado pasar la oportunidad y ha soltado que "sí, para desgracia del pueblo valenciano".

Un president en funciones al que se le ha podido escuchar resoplar mientras ha puesto en duda las afirmaciones del diputado de ERC. "¿Cómo sabe usted las horas?", le ha preguntado. "Porque está en un auto, no le eche más jeta", ha contestado Rufián.

En total han sido 18 minutos de interrogatorio nada fáciles en los que Mazón le ha pedido que no le de "lecciones". "Se las daré todas, yo no tengo en mi conciencia 229 muertos, usted sí", ha dicho Rufián, y ha concluido calificándolo de forma rotunda: "Usted es un inútil, es un mentiroso, un incapaz, un homicida. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho".

