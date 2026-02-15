Ahora

Vis a Vis

Manuela Carmena, sobre el proyecto político de Rufián: "Para que se genere ilusión, hay que tener claro qué se quiere conseguir"

Manuela Carmena visita el plató de La Roca para analizar el proyecto político de Gabriel Rufián. La exalcaldesa habla sobre la importancia de generar ilusión y buscar alternativas para fortalecer a la izquierda.

Manuela Carmena, sobre el proyecto político de Rufián: "Para que se genere ilusión, hay que tener claro qué se quiere conseguir"

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, visitó el plató de La Roca para analizar el proyecto político de Gabriel Rufián. El próximo 18 de febrero, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados comenzará una gira política con líderes de los principales partidos a la izquierda del PSOE. La primera charla será con Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

"Para que se genere esa ilusión, lo primero, por encima de todo, es tener claro qué es lo que se quiere conseguir. Eso es lo más importante, porque si se tiene claro lo que se quiere conseguir, es más fácil que todos se acoplen", opina la exalcaldesa.

Asimismo, señala que hay que "tener imaginación y buscar alternativas" para que la ilusión de los votantes de la izquierda no se pierda.

Carmena añade que "es ilusionante" ver cómo con este tipo de ideas, poco a poco, se consigue que "renazca esa especie de primavera necesaria" dentro de los partidos de la izquierda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Felipe González se convierte en una espina más en la rosa del PSOE: "Ya no sería un referente"
  2. La UE deshecha la idea de una "desaparición civilizacional" ante un Rubio que matiza: "Queremos que Europa sea un socio"
  3. Israel aprueba anexionarse amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"
  4. Feijóo justifica "acuerdos puntuales" y "sin líneas rojas" con Vox: "Son el tercer partido de España"
  5. Declarado un incendio forestal en el parque natural de Cabo Tiñoso: las llamas ya han sido estabilizadas
  6. Un 'miau' que vale millones: el dineral que mueven los gatos en Tailandia y que les convierte en un motor de su economía