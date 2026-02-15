Manuela Carmena, sobre el proyecto político de Rufián: "Para que se genere ilusión, hay que tener claro qué se quiere conseguir"

Manuela Carmena visita el plató de La Roca para analizar el proyecto político de Gabriel Rufián. La exalcaldesa habla sobre la importancia de generar ilusión y buscar alternativas para fortalecer a la izquierda.

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, visitó el plató de La Roca para analizar el proyecto político de Gabriel Rufián. El próximo 18 de febrero, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados comenzará una gira política con líderes de los principales partidos a la izquierda del PSOE. La primera charla será con Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

"Para que se genere esa ilusión, lo primero, por encima de todo, es tener claro qué es lo que se quiere conseguir. Eso es lo más importante, porque si se tiene claro lo que se quiere conseguir, es más fácil que todos se acoplen", opina la exalcaldesa.

Asimismo, señala que hay que "tener imaginación y buscar alternativas" para que la ilusión de los votantes de la izquierda no se pierda.

Carmena añade que "es ilusionante" ver cómo con este tipo de ideas, poco a poco, se consigue que "renazca esa especie de primavera necesaria" dentro de los partidos de la izquierda.

