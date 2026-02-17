El frío saludo entre Pedro Sánchez y Felipe González en plena polémica tras decir este que no le iba a votar

¿Por qué es importante? Previamente a su llegada al Congreso para el acto homenaje a la Constitución el expresidente ha asegurado que él votó en 2023 por "la oferta" que hizo el PSOE y ha ironizado con que otra cosa fue "lo que se cumplió".

Una de las imágenes de este martes ha sido el breve encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Felipe González después de que este asegurara la semana pasada que si el líder del PSOE se presenta a las próximas elecciones, votará en blanco.

Ha ocurrido en el acto en el Congreso para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte esta semana en la más longeva de la historia de España. El frío saludo se ha producido en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, después de la llegada de los reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Sánchez, junto al resto de la comitiva, ha ido saludando uno a uno a varios de los invitados al acto, entre ellos diputados constituyentes y padres de la Constitución y, al llegar a González, le ha tendido la mano y ambos se han saludado breve y fríamente. Previamente, a su llegada al Congreso, González se ha referido, a preguntas de los periodistas, a sus declaraciones de la pasada semana.

En ese momento ha asegurado que él votó en 2023 por "la oferta" que hizo el PSOE y ha ironizado con que otra cosa fue "lo que se cumplió". Y cuestionado sobre si iba a hablar sobre este asunto con Sánchez ha subrayado que él siempre está "disponible institucionalmente".

Sobre las declaraciones de González también se ha pronunciado el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien ha dicho que entendía esta opción pero él votará al PSOE, aunque a renglón seguido ha añadido: "Y tacharé de la lista de mi provincia a aquellos que voten a favor de la financiación singular de Cataluña".

