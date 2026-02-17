Los Mossos descartan una explosión de una bombona del gas de la risa en el incendio de un trastero en Manlleu en el que murieron cinco adolescentes

Los detalles Los vecinos del inmueble han explicado a la agencia EFE que la puerta de entrada al edificio siempre estaba abierta y que jóvenes de la localidad subían al trastero de la azotea para pasar el "rato".

Las cinco víctimas mortales del incendio de Manlleu (Barcelona) tenían entre 14 y 18 años, y cuatro de ellas estudiaban en el Instituto Antoni Pous y una en el Institut del Ter, ambos en esta localidad, según ha avanzado la Agencia EFE y han confirmado a laSexta fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Estas fuentes descartan también la la hipótesis de que el incendio se hubiese provocado por la explosión de una bombona del gas de la risa, al no hallarse bombonas en el lugar del fuego.

Los adolescentes fallecieron en la noche de este lunes en un incendio originado en un trastero situado en la azotea de un edificio de cinco plantas de la calle Montseny de Manlleu, que era utilizado como lugar de encuentro y de reunión por jóvenes de esta localidad, por causas que los Mossos d'Esquadra están investigando.

Estas mismas fuentes han detallado que otras dos jóvenes de Torelló (Barcelona), que se encontraban también en el trastero cuando se declaró el incendio, pudieron escapar de las llamas, aunque resultaron heridas leves. Además de las cinco víctimas mortales, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que movilizó a 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, atendió a otras cinco personas heridas leves, cuatro de las cuales fueron dadas de alta in situ, mientras que la otra rechazó ser trasladada a un centro sanitario.

Las amigas de los fallecidos han indicado, asimismo, que equipos de psicólogos han acudido al instituto para prestar ayuda a los alumnos, aunque finalmente se han suspendido las clases y han abandonado el centro escolar.

El alcalde desconocía que el trastero fuese utilizado como lugar de encuentro

El Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) desconocía que el trastero era utilizado por jóvenes de la población como lugar de encuentro y reunión. En declaraciones a los medios, el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha asegurado que el consistorio no tenía constancia de que ese trastero era utilizado para ese fin por jóvenes de la localidad: "No, no, por descontado que no, si hubiésemos tenido constancia, podríamos haber tomado medidas".

El alcalde ha informado de que en el incendio resultaron también heridos cuatro agentes de la Policía Local de Manlleu por inhalación de humo, ya que este cuerpo fue el primer servicio de emergencias en llegar al lugar del siniestro.

Jóvenes de Manlleu subían al trastero para pasar el "rato", según los vecinos

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21:10 horas después de que varios residentes llamaran al 112 avisando del incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera. Los bomberos activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado.

El incendio se dio por extinguido a las 21:41 horas y fue en ese momento cuando se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria que acabó falleciendo. Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de víctimas y, en el trastero, encontraron cuatro cuerpos más.

Los vecinos del inmueble han explicado a Efe que la puerta de entrada al edificio siempre estaba abierta, y que jóvenes de la localidad subían al trastero de la azotea para pasar el "rato". Los residentes de este edifico, que fueron los que dieron aviso al 112 y que salieron por su propio pie del mismo alarmados por el humo, han asegurado que no oyeron ninguna explosión. La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra en la comarca de Osona ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este incendio mortal.

