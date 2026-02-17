Muere Jesse Jackson, referente en la lucha de los derechos civiles en EEUU, a los 84 años

El contexto El reverendo también fue candidato a la presidencia en dos ocasiones. Jackson fue ingresado en un hospital en noviembre y llevaba más de una década con parálisis supranuclear progresiva.

El reverendo Jesse Jackson, influyente activista por los derechos civiles y dos veces candidato presidencial, ha fallecido a los 84 años. Su familia lo describió como un líder al servicio de los oprimidos y marginados, destacando su fe en la justicia y la igualdad. Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, Jackson sufría parálisis supranuclear progresiva y Parkinson. A lo largo de su vida, criticó a políticos de diversos signos y apoyó la candidatura de Bernie Sanders en 2020. Jackson, que inició su activismo junto a Martin Luther King Jr., fue clave en la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por sus esfuerzos humanitarios.

El reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles, dos veces candidato a la presidencia de Estados Unidos y miembro del partido demócrata, ha fallecido a los 84 años, según avanza NBC News. En un comunicado, la familia de Jackson comparte la muerte del activista, a quien definen como "un líder servidor" para su familia y también para "los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo".

"Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guio", comparte la familia de Jackson.

No se ha desvelado la causa de la muerte. Jackson fue ingresado en un hospital en noviembre y estuvo viviendo durante más de una década con parálisis supranuclear progresiva, que afecta la capacidad de los pacientes para caminar y tragar. En 2017, Jackson reveló que tenía Parkinson y recibió tratamiento en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años.

En sus últimos años, Jackson no se cortó en criticar a políticos del más alto nivel y de cualquier signo político, desde Barack Obama hasta Donald Trump. "Cincuenta años de derechos civiles se han visto amenazados", comentó acerca de la presidencia de Trump. En 2020, apoyó la candidatura de Bernie Sanders en las elecciones presidenciales de 2020, un apoyo que Sanders consideró como "uno de los honores más grandes" de su vida.

Nacido en Greenville (Carolina del Sur), Jackson empezó a darse a conocer al salir en las manifestaciones junto a Martin Luther King Jr. Llegó a ser candidato a la nominación presidencial demócrata en 1984 y 1988. En su primer intento, ganó más del 18% de los votos de las primarias, mientras que en el segundo logró ganar 11 primarias y asambleas partidarias.

Su mensaje era opuesto a las políticas del presidente Ronald Reagan, apostando por programas sociales. Por aquel entonces, se criticaba que tenía un discurso demasiado de izquierdas. "La gran responsabilidad que tenemos hoy es volver a poner a los pobres y a los casi pobres en el primer plano de la agenda estadounidense", defendía entonces.

Jackson también ayudó a liberar a varios estadounidenses detenidos y capturados en todo el mundo. En 1999, negoció la liberación de tres soldados estadounidenses retenidos en Yugoslavia. Un año después, el presidente Bill Clinton le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad por esos esfuerzos.

Jackson logró liberar a un piloto de la Marina de Estados Unidos en 1984 de sus captores sirios después de que su avión fuera derribado, al menos 16 estadounidenses detenidos en Cuba en 1984, 700 mujeres y niños de Irak en 1990 y dos estadounidenses gambianos de una prisión en el país de África occidental en 2012.

