La defensa de la exconcejala de Móstoles pide que Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano declaren como testigos

El abogado Antonio Suárez-Valdés, quien lidera la defensa de la exconcejal de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, ha confirmado en Al Rojo Vivo que han solicitado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su número dos en el Gobierno regional, Alfonso Serrano, declaren como testigos en la causa.

En una entrevista en laSexta, Suárez-Valdés asegura que su clienta ha sufrido "toda clase de infundios" hasta el punto de "tener miedo de denunciar los hechos". "A estas alturas ella lo ha perdido todo. Ha perdido su intimidad, ha perdido su trabajo. Hay que tener en cuenta que cuando ella ya no pudo más ante la situación de acoso que ahora denuncia, renunció a un trabajo en el que se le pagaba más de 60.000 euros al año. No todas las mujeres están dispuestas a realizar ese sacrificio para para defender su honestidad, su trabajo y para no seguir siendo presuntamente acosada", defiende el letrado.

Suárez-Valdés señala la "repercusión mediática" que está teniendo este caso y considera que el Código Penal es "claro" a la hora de imponer a las empresas "un deber de actuaciones en materia de control de posibles conductas de acoso laboral y sexual".

"En el caso de que se haya producido una omisión flagrante de los protocolos de prevención de dichas consultas o por la aplicación de los mismos. Entendemos que en el presente caso pudieran presuntamente darse los elementos del tipo penal para solicitar esa responsabilidad del Partido Popular. No fue ni una ni dos veces las que mi cliente reclamó el amparo del partido. La respuesta del mismo fue muy decepcionante", opina el abogado en laSexta.

El abogado lamenta la reacción "tan furibunda y tan radical" que ha sufrido su defendida tras el estallido del caso, confesando que "no esperaba ese nivel de virulencia" por parte de altos cargos del PP como Alfonso Serrano o el propio Bautista. "A mi clienta se la ha arrastrado por el fango", ha llegado a decir.

Las claves del caso

El PP de Madrid vivió un terremoto con la publicación de la información del diario 'El País' que recogía la presión que habrían ejercido para que una exconcelaja del partido en Móstoles no denunciara al alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral.

Este mismo jueves, coincidiendo con el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, habló de un "caso fabricado" contra los 'populares'. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", se preguntó Ayuso durante la sesión.

Según el citado medio, el regidor "acosó sexualmente" a una concejala de su formación desde el inicio de la campaña electoral de 2023. Cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba.

En ese momento, los dirigentes del PP de Madrid Alfonso Serrano y Ana Millán, que forman el núcleo duro de Díaz Ayuso, no ampararon a la exconcejala cuando denunció internamente el presunto acoso. "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia", trasladó Millán a la exedil, según la documentación presentada que recoge 'El País'.

Ante la falta de respaldo, la edil entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante del PP en octubre de 2024, según el relato de la denunciante, que llegó a pedir una reunión con Díaz Ayuso y remitió también un escrito al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido.

El alcalde de Móstoles ha defendido su inocencia, ha descartado su dimisión y ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala, y ha situado el origen de estas "falsas" acusaciones en discrepancias por un cargo que la exedil quería ocupar tras las elecciones municipales de 2023.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y número dos de Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en que, internamente, la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral" en el Ayuntamiento de Móstoles, en el que el PP gobierna desde 2023, y finalmente fue archivada "ante la falta de pruebas y de concreción".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado también este argumento al asegurar que la investigación del partido consideró que no había indicios "suficientes y racionales" para actuar, y se ha remitido a las explicaciones dadas por Díaz Ayuso.

La justificación del PP de Madrid es que la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso", pero la edil envió una carta dirigida a Díaz Ayuso cuando se dio de baja del partido, que publica 'El País', en la que refleja de forma escrita "la grave situación de acoso sexual y laboral" que aseguraba haber a padecido.

