Nuevo capítulo en la guerra entre Gobierno y patronal por el SMI: Moncloa pide que los empresarios "paguen más" mientras Garamendi asegura que es "un ataque a la empresa"

El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), alcanzando los 1.221 euros mensuales, tras un acuerdo entre Yolanda Díaz, CCOO y UGT, sin el apoyo de la patronal. Pedro Sánchez instó a los empresarios a pagar más, mientras que Díaz criticó a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, por su salario. Garamendi calificó las críticas de populismo y criticó tanto a Díaz como a Sánchez. Moncloa defendió la medida, asegurando que se tuvo en cuenta a los empresarios y se busca reducir la brecha salarial con Europa, pero la CEOE lo considera un ataque.

Nueva guerra entre la patronal y el Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), elevándolo hasta los 1.221 euros al mes, después del acuerdo suscrito por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con CCOO y UGT. Un acuerdo al que, una vez más, no se han sumado los representantes empresariales.

Ante esta negativa a apoyar la subida del sueldo base, Pedro Sánchez pidió a los empresarios "que pagaran más", y Yolanda Díaz ha elevado aún más la crítica este martes, esgrimiendo que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, "gana 23 veces el Salario Mínimo Interprofesional".

Al jefe de la patronal no le han sentado nada bien estas palabras de la vicepresidenta. "Creo que ya es aburrido, es populismo", ha aseverado. "Que deje de una vez ya el monólogo social como elemento político de su campaña electoral", le ha reprochado Garamendi a Díaz.

Pero la vicepresidenta no ha sido la única contra la que ha disparado el presidente de la CEOE. También ha cargado contra Sánchez, del que ha asegurado que "no estuvo a la altura" al reclamar que los empresarios paguen mejores salarios.

Ante estas embestidas, Moncloa se ha defendido asegurando que la subida del SMI se ha llevado a cabo teniendo en cuenta a los empresarios. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha afirmado que el Gobierno "ya contribuye económicamente a que las subidas del salario mínimo interprofesional tengan un efecto menor sobre los costes laborales que soportan las empresas". Algo que respalda la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Elma Saiz, que explica que el objetivo es recortar la brecha salarial con el resto de Europa para que "el trabajo permita vivir con dignidad".

No obstante, estas explicaciones están muy lejos de convencer a la CEOE, que habla de las mejoras salariales como un "ataque" a los empresarios. "Lo que no se puede consentir es que se utilice un espacio para atacar al mundo de la empresa que somos justamente los que levantamos el país", ha argumentado Garamendi.

