El PP cerró el expediente por acoso de la exedil de Móstoles sin citar a la víctima

Los detalles Según 'El País', el Comité de Derechos y Garantías de los 'populares' archivó el expediente sin citar ni escuchar en persona a la presunta víctima ni a los testigos que la exedil mencionaba en su escrito.

El Comité de Derechos y Garantías del PP cerró el expediente de una exconcejala que denunció acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, sin citarla ni a sus testigos. La exedil presentó la denuncia al PP de Madrid, señalando que el acoso comenzó durante la campaña electoral de 2023 y se intensificó al no permitirle intervenir en plenos. Tras la falta de apoyo interno, dejó la política en 2024. Bautista niega las acusaciones, atribuyéndolas a discrepancias laborales. El PP archivó el caso por falta de pruebas, mientras Ayuso lo califica de "caso fabricado".

El Comité de Derechos y Garantías del PP cerró el expediente de la exedil que denunció un presunto caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, sin citar a la mujer ni a los testigos que ella mencionaba en su escrito. Así lo recoge este viernes el diario 'El País', que este jueves destapó un escándalo que ha sacudido a los 'populares' en las últimas horas.

La concejala denunció ante el PP de Madrid haber sufrido un acoso sexual que posteriormente derivó en un acoso laboral por parte de Bautista, una situación que acabó derivando en su salida del Ayuntamiento en octubre de 2024. La entonces edil denunció ante la dirección del PP de Madrid lo sucedido a través de varios escritos y dos reuniones a las que asistieron la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario general regional, Alfonso Serrano, la primera vez, y Millán y la también dirigente del PP madrileño Lucía Paniagua, la segunda.

Una vez se dio de baja como militante del PP, la concejala se dirigió a la Vicesecretaría de Organización del PP para trasladar lo que había sucedido, antes de concluir: "Lo único que solicito es que se depuren responsabilidades para que lo que he sufrido no vuelva a suceder".

El Comité de Derechos y Garantías pidió a la Vicesecretaría de Organización del PP que aportase "cuanta información" tuviesen a su disposición sobre los hechos, una petición del vocal-instructor Francisco Galeote. La mujer, a través de un escrito de 20 páginas, mencionaba expresamente el "acoso sexual y profesional" de Bautista y del "desprecio" del partido.

La mujer también denunció en un juzgado el hackeo de su correo electrónico después de percatarse de que había desaparecido la bandeja de entrada con comunicaciones mantenidas con la Comunidad de Madrid. El Comité suspendió la investigación en ese momento al entender que existía un procedimiento judicial abierto, pidiendo el auto judicial sobre el supuesto hackeo, que ella remitió. Después de ese intercambio, la exedil no volvió a tener noticias sobre el proceso.

Las claves del caso

El PP de Madrid vivió un terremoto con la publicación de la información del diario 'El País' que recogía la presión que habrían ejercido para que una exconcelaja del partido en Móstoles no denunciara al alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral.

El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"

Este mismo jueves, coincidiendo con el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, habló de un "caso fabricado" contra los 'populares'. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", se preguntó Ayuso durante la sesión.

Según el citado medio, el regidor "acosó sexualmente" a una concejala de su formación desde el inicio de la campaña electoral de 2023. Cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba.

En ese momento, los dirigentes del PP de Madrid Alfonso Serrano y Ana Millán, que forman el núcleo duro de Díaz Ayuso, no ampararon a la exconcejala cuando denunció internamente el presunto acoso. "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia", trasladó Millán a la exedil, según la documentación presentada que recoge 'El País'.

Ante la falta de respaldo, la edil entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante del PP en octubre de 2024, según el relato de la denunciante, que llegó a pedir una reunión con Díaz Ayuso y remitió también un escrito al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido.

El alcalde de Móstoles ha defendido su inocencia, ha descartado su dimisión y ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala, y ha situado el origen de estas "falsas" acusaciones en discrepancias por un cargo que la exedil quería ocupar tras las elecciones municipales de 2023.

Los correos borrados de la exconcejala de Móstoles a Ayuso hablando de una "grave situación de acoso sexual y laboral" que podrían volver a la Justicia

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y número dos de Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en que, internamente, la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral" en el Ayuntamiento de Móstoles, en el que el PP gobierna desde 2023, y finalmente fue archivada "ante la falta de pruebas y de concreción".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado también este argumento al asegurar que la investigación del partido consideró que no había indicios "suficientes y racionales" para actuar, y se ha remitido a las explicaciones dadas por Díaz Ayuso.

La justificación del PP de Madrid es que la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso", pero la edil envió una carta dirigida a Díaz Ayuso cuando se dio de baja del partido, que publica 'El País', en la que refleja de forma escrita "la grave situación de acoso sexual y laboral" que aseguraba haber a padecido.

