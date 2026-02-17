El Congreso rechaza la propuesta de Vox de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos con el 'no' de Junts y el apoyo del PP

Los detalles El PP ha defendido que "la libertad religiosa no es un derecho absoluto" y que "la cultura no puede borrar a la mujer".

El Congreso ha rechazado la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, apoyada solo por Vox y el PP. Junts, que no respaldó la iniciativa, criticó su falta de adecuación a normas europeas. La portavoz de Vox, Pepa Millán, lamentó la negativa de Junts, mientras que el PP defendió la prohibición como una cuestión de identidad y moral. La mayoría de grupos parlamentarios, incluyendo PSOE y Podemos, criticaron la medida por considerarla racista y xenófoba. El PNV calificó las sanciones propuestas como desproporcionadas y propuso un debate más profundo sobre el tema.

El Congreso ha rechazado este martes tomar en consideración la proposición de ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. La iniciativa, que ha recibido el apoyo únicamente de Vox, el PP y UPN, ha tenido 170 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

Tal y como había anunciado por la mañana, Junts no ha secundado la propuesta y defenderá la suya propia. Según ha explicado Míriam Nogueras, la iniciativa del partido de Santiago Abascal está "muy mal hecha", no pasa "ni un sólo filtro europeo" y, por tanto, es inaplicable.

Además, en el pleno ha atacado a la formación de Santiago Abascal por intentar que Junts "recule por la presión de un pequeño titular". "Lo repito: no a Vox, hoy y siempre", ha sentenciado.

En este sentido, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha lamentado su negativa y ha asegurado que se debe a que el partido de Carles Puigdemont se mueve "por cálculo electoral".

La diputada de Vox, Blanca Armario, ha defendido el proyecto de ley asegurando que "toda prenda que acabe con la dignidad de las mujeres debe ser suprimida". "PP y Junts tienen hoy la oportunidad de preservar la identidad como mujeres", ha esgrimido.

Asimismo, ha asegurado que "hay mujeres que votan a Vox porque nos negamos como mujeres libres a que vengan otras culturas que nos sometan".

Apoyo del PP

El Partido Popular ha secundado la iniciativa al considerar que el burka y el niqab son, de facto, una "cárcel de tela" para las mujeres. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha retado al Gobierno y la izquierda a explicar qué tiene de "progresista" que "una mujer vaya tapada, obligada y coaccionada para que nadie sepa quién es".

Ha sostenido que "la libertad religiosa no es un derecho absoluto", en respuesta a la justificación de la izquierda. "No debatimos sobre una prenda o una religión. Debatimos sobre un principio moral que define quiénes somos como nación. La cultura no puede borrar a la mujer", ha espetado desde la tribuna.

"Desprende racismo"

En un debate marcado por la tensión, la mayoría de grupos han criticado la medida, al considerar que desprende "racismo, xenofobia y misoginia". "Sus iniciativas son declaraciones de odio, es una ley para decirles a determinadas mujeres que no son lo suficientemente occidentales para existir en el espacio público", ha reprochado la diputada del grupo mixto, Àgueda Micó.

Andrea Fernández, del PSOE, ha declarado que el texto "es inasumible en un contexto de democracia sana" y que busca "desplegar su islamofobia". Ha mostrado su disposición para debatir sobre este asunto, ya que "todo atuendo para ocultar la identidad de las mujeres responde a lógicas machistas y es rechazable", pero ha reiterado que "esta premisa no abre la puerta a su racismo".

Para Noemí Santana, de Podemos, se trata de una "operación para crear un chivo expiatorio y recortar libertades a toda costa". "No pueden cargarse derechos fundamentales a la ligera. Es un debate que no está en las calles, se lo están inventando", ha apuntado.

El PNV la ve "desproporcionada"

La proposición de ley de Vox supone la modificación de otras tres leyes, entre ellas la Ley de Seguridad Ciudadana, y multas de hasta 600 euros por llevar niqab o burka en espacios públicos, que en casos de reincidencia se podría elevar hasta los 30.000 euros.

También plantea modificar la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros para que se pueda acordar la expulsión de España tras el correspondiente expediente administrativo, y penas de prisión de entre 1 año y 6 meses y 3 años para quien imponga el uso del niqab o burka.

En este sentido, el PNV ha considerado que la iniciativa "no es igual que en otros países europeos" y que las sanciones que incluye el texto de Vox son "desproporcionadas".

Por eso, la formación jeltzale ha anunciado que registrará esta semana una Proposición no de Ley para la creación de una "subcomisión de estudio sobre el uso de prendas que cubran totalmente el rostro en espacios públicos y sus consecuencias".

Según ha explicado en un comunicado, el partido considera que el debate abierto en el Congreso "y las contradicciones históricas en torno a este tema merecen un debate sereno, riguroso y plural, sin sesgos ideológicos ni apriorismos de ningún tipo, que permita valorar adecuadamente las distintas perspectivas, así como su impacto y oportunidad en el contexto social actual".

