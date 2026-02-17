Ahora

Tragedia en Castellón

Encuentran degolladas a una madre y su hija de 12 años en una casa en Xilxes (Castellón)

Los detalles El padre y marido de las víctimas ha encontrado los cuerpos degollados tras derribar la puerta de la casa a patadas tras recibir una foto de su hija muerta a través de WhatsApp.

Imagen de archivo de la Guardia CivilImagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

Tragedia en Castellón. La Guardia Civil está investigando la muerte violenta de una mujer y su hija, de 12 años, en una casa de Xilxes tras el hallazgo de los dos cuerpos ensangrentados. Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de la Policía Local y otra de la GUardia Civil han acudido al lugar, que se encontraba a escasos metros de la comisaría de la Policía Local.

El padre y marido de las víctimas ha encontrado los cuerpos degollados tras derribar la puerta de la casa a patadas, a donde ha acudido después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de WhatsApp.

El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que los agentes de la Guardia Civil se encuentran en estos momentos en el interior de la vivienda donde han aparecido ambos cuerpos.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil se han centrado en el círculo de amistades de las víctimas, ya que, según adelanta 'El Periódico', habían sido amenazadas por un pariente cercano. Tanto la mujer como la niña eran sordomudas. Los primeros indicios apuntan a que la niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa, en la que ambas vivían solas, puesto que el padre tenía una orden de alejamiento vigente por violencia de género.

*Noticia en ampliación.

