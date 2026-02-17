laSexta, testigo directo de la reapertura del servicio del AVE Madrid-Sevilla: "En la recta del accidente, pasamos a 60 kilómetros por hora"

Juanjo Cuéllar se ha subido en el primer tren que ha hecho el recorrido completo de Sevilla a Madrid tras el trágico accidente. "Va prácticamente lleno", ha señalado, confesando que le ha llamado la atención la "normalidad" con la que los pasajeros han afrontado este viaje.

Juanjo Cuéllar ha cogido el primer AVE que ha realizado el recorrido completo de Sevilla-Madrid tras el trágico accidente en Adamuz. Un trayecto que ha salido de la estación sevillana a las 06:35, cinco minutos más tarde de lo previsto.

"Va casi en silencio. Muchas personas van durmiendo", ha explicado el periodista de laSexta, que ha señalado que iba prácticamente lleno.

Al atravesar el lugar del accidente, ha confesado que le ha llamado la atención la "normalidad" con la que todos los pasajeros se lo han tomado. Finalmente, con seis minutos de retraso, ha llegado a Madrid.

En Al Rojo Vivo, Juanjo Cuéllar ha destacado que el hecho de que fuese lleno refleja la necesidad que hay de poder transportarse por este medio a Madrid. "Ha sido un viaje muy emotivo para todos los que hemos vivido de cerca la tragedia y lo teníamos en la cabeza", ha señalado.

El periodista ha indicado que todos lo tenían en la cabeza, aunque nadie lo verbalizaba. "El temor real era una incertidumbre a saber si saldría o llegaría a destino y si lo haría en las mejores condiciones", ha explicado. Un trayecto que se ha hecho sin homenajes que pudiesen "aflorar sentimientos".

"Cuando hemos pasado por Adamuz era noche cerrada, muchos no eran conscientes de que estábamos pasando en ese momento por el lugar del accidente", ha destacado.

Un tramo que estaba limitado a máximo 250 kilómetros por hora y que ahora ha pasado a 60 kilómetros por hora. "Una vez que salimos de la estación de Córdoba y atravesamos el túnel, nos encontramos en esa recta del accidente", ha indicado, añadiendo que en ese momento ya se nota una disminución importante de la velocidad. "Pasamos a 60 kilómetros por hora, que es a la que iría un vehículo en una carretera secundaria".

