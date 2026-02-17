Ahora

caso Epstein

Caída libre de Sarah Ferguson por su relación con Epstein: seis empresas vinculadas a la exmujer del príncipe Andrés son liquidadas

¿Por qué es importante? En documentos publicados el pasado mes, la excuñada del rey Carlos III le dice a Epstein: "Estoy a tu servicio. Cásate conmigo". Muchos de los intercambios de correos son previos a que el magnate fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

Caída libre de Sarah Ferguson por su relación con Epstein: seis empresas vinculadas a la exmujer del príncipe Andrés son liquidadas
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La última publicación de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein salpica también a la exmujer del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, excuñada del rey Carlos III, que ha presentado la solicitud para el cierre de sus sociedades. Son hasta seis, entre ellas también su fundación, que estarían en caída libre en las últimas semanas. Todo, tras los mensajes publicados entre ella y el magnate.

Ferguson es la única directora de las seis empresas, ninguna de las cuales tiene un perfil público significativo, de acuerdo con Companies House, el registro británico gubernamental responsable de conservar toda la información relacionada con las compañías, según ha informado EFE.

Los medios británicos han informado este martes de que se presentó una solicitud de liquidación de cada empresa tras la publicación de nuevas revelaciones sobre los pasados contactos de Ferguson y Epstein, quien al parecer le concedió un préstamo a la exduquesa de York.

En documentos publicados el pasado mes, la exmujer del príncipe Andrés le dice a Epstein: "Estoy a tu servicio. Cásate conmigo". Muchos de los intercambios de correos son previos a que Epstein fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. El empresario murió en la cárcel en agosto de 2019.

Las empresas que la exduquesa está liquidando son: S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd y Planet Partners Productions Ltd, ninguna de las cuales parece haber sido muy activa y no es clara la naturaleza de sus actividades. La solicitud de baja de una empresa del registro es una forma de cerrar una empresa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dimiten tres diputados de Ayuso como protesta por el cese del consejero de Educación
  2. Investigan al director adjunto operativo de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada
  3. El Congreso rechaza la propuesta de Vox de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos con el 'no' de Junts y el apoyo del PP
  4. Encuentran degolladas a una madre y su hija de 12 años en una casa en Xilxes (Castellón)
  5. Los Mossos descartan una explosión de una bombona del gas de la risa en el incendio de un trastero en Manlleu en el que murieron cinco adolescentes
  6. laSexta, testigo directo de la reapertura del servicio del AVE Madrid-Sevilla: "En la recta del accidente, pasamos a 60 kilómetros por hora"