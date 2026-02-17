Caída libre de Sarah Ferguson por su relación con Epstein: seis empresas vinculadas a la exmujer del príncipe Andrés son liquidadas

¿Por qué es importante? En documentos publicados el pasado mes, la excuñada del rey Carlos III le dice a Epstein: "Estoy a tu servicio. Cásate conmigo". Muchos de los intercambios de correos son previos a que el magnate fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

La reciente publicación de los archivos de Jeffrey Epstein ha implicado a Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés, quien ha solicitado el cierre de seis de sus sociedades, incluida su fundación, que han estado en declive. Ferguson es la única directora de estas empresas, que carecen de un perfil público destacado, según Companies House. La decisión de liquidar las empresas sigue a la divulgación de mensajes entre Ferguson y Epstein, quien le habría otorgado un préstamo. Los correos se intercambiaron antes de que Epstein fuera condenado en 2008. Las empresas afectadas incluyen S Phoenix Events y Fergie's Farm, entre otras.

Ferguson es la única directora de las seis empresas, ninguna de las cuales tiene un perfil público significativo, de acuerdo con Companies House, el registro británico gubernamental responsable de conservar toda la información relacionada con las compañías, según ha informado EFE.

Los medios británicos han informado este martes de que se presentó una solicitud de liquidación de cada empresa tras la publicación de nuevas revelaciones sobre los pasados contactos de Ferguson y Epstein, quien al parecer le concedió un préstamo a la exduquesa de York.

En documentos publicados el pasado mes, la exmujer del príncipe Andrés le dice a Epstein: "Estoy a tu servicio. Cásate conmigo". Muchos de los intercambios de correos son previos a que Epstein fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. El empresario murió en la cárcel en agosto de 2019.

Las empresas que la exduquesa está liquidando son: S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd y Planet Partners Productions Ltd, ninguna de las cuales parece haber sido muy activa y no es clara la naturaleza de sus actividades. La solicitud de baja de una empresa del registro es una forma de cerrar una empresa.

