Historia de una 'no' investigación: el PP de Madrid trató de evitar dos veces la denuncia de la exconcejala de Móstoles

¿Por qué es importante? La estrategia cuando se conocía el asunto era la de calmar las aguas explicando que el Comité de Garantías ya lo investigó, sin embargo, ha quedado desmentido.

El número dos del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, se ha defendido tras ser cuestionado sobre el presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala de Móstoles contra el alcalde de la localidad. Serrano ha intentado presentarse como víctima, alegando manipulación y mala fe por parte de la denunciante. Inicialmente, el PP intentó calmar la situación asegurando que el Comité de Garantías investigó el caso, pero 'El País' desmintió esta afirmación, revelando que la investigación fue superficial. Además, el PP madrileño ha sido acusado de intentar ocultar el caso, a pesar de las pruebas en audio que lo contradicen.

"¿Tú como ligas? Pregunto, pregunto"; "Es la izquierda la que ha pretendido en los últimos años tratar de convencernos a todos con ese famoso 'Hermana, yo sí te creo"; "No vamos a valorar audios cortados o manipulados"; "Ella ha actuado de mala fe"; "Tratando de involucrar a la presidencia de la Comunidad y grabando conversaciones sin autorizacón"; "Yo en ese sentido, yo me siento utilizado".

Todas estas frases han sido pronunciadas este viernes por el número dos de Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular (PP) de Madrid, Alfonso Serrano, con el objetivo de presentarse como víctima. Al 'popular' le cuestionaba la prensa sobre el presunto acoso sexual y laboral que una exconcejala de Móstoles habría sufrido por parte del alcalde de la localidad madrileña.

No obstante, la estrategia de este jueves, cuando se conocía el asunto, era la de calmar las aguas explicando que el Comité de Garantías ya lo investigó. Algo que, sin embargo, ha desmentido horas después el diario 'El País' informando de que esa investigación fue tan superflua que ni siquiera le tomaron declaración ni a ella ni a los testigos que aportó.

Además, previamente, le habían dado largas para evitar la investigación dos veces. Por un lado, porque ya no era afiliada; y por otro, porque el asunto ya estaba judicializado. De esta manera, acabaron archivando la denuncia sin avisarla y, supuestamente, porque no había pruebas.

Asimismo, desde el PP de Madrid también se han excusado en que ella en ningún momento habló de acoso, pero lo hizo tanto en las reuniones con Ana Millán como en su escrito al PP nacional. Unas reuniones en las que los audios demuestran el PP madrileño intentó antes tapar el caso. Sí, a pesar de que Serrano lo niegue.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.