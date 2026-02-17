Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)

Mueren cinco personas en el incendio de un trastero habilitado como vivienda en Manlleu

Los detalles Sobre las 21:10 horas de este lunes, varios residentes del inmueble llamaron al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. Otras cuatro personas han resultado heridas de carácter leve.

Cinco adolescentes han muerto en el incendio de un bloque de viviendas de Manlleu (Barcelona), han informado los Bomberos de la Generalitat. El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras cuatro personas, se ha originado por motivos que aún se desconocen en el trastero de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny, del que las víctimas no han podido salir.

Según trasladan fuentes de Bombers consultadas por laSexta, el incendio se produjo en un trastero del edificio que, a priori, no está habilitado como vivienda. El fuego fue de escasa magnitud y no afectó al resto del bloque, quedando extinguido en 30 minutos.

Se desconoce qué hacían allí los cinco jóvenes implicados y por qué no podían salir, así como las causas del origen del fuego. Fuentes de los Mossos d'Esquadra confirman que las víctimas son cinco adolescentes que quedaban en ese trastero, que usaban como un local.

Sobre las 21:10 horas, varios residentes en el inmueble han llamado al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera.

Hasta allí se han desplazado 13 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que al llegar han encontrado el edificio totalmente desalojado.

El fuego se ha dado por extinguido a las 21:41 horas y ha sido entonces cuando los efectivos del cuerpo han localizado la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria. Dentro del trastero, los bomberos han encontrado cuatro víctimas más.

Los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han activado 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, no han podido hacer nada por salvar sus vidas.

En el incendio han resultado heridas de levedad otras cuatro personas: tres han recibido el alta después de ser atendidos por las ambulancias y la cuarta no ha querido ser trasladada a ningún centro hospitalario. La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro.

Por su parte, la policía local ha prestado apoyo a los vecinos que han salido del edificio alarmados por el humo de la escalera. La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se ha desplazado a Manlleu para dar apoyo al alcalde, Arnau Rovira, tras este siniestro. El departamento ha expresado su pésame por las víctimas y ha agradecido a todos los equipos de emergencia su rápida actuación.

En un mensaje en la red social X, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha trasladado también su pesar a las familias de todas las víctimas y a la población de Manlleu ante esta "tragedia terrible".

Manlleu declara tres días de luto oficial

Arnau Rovira, alcalde de la localidad de Manlleu (Barcelona), declaró en la madrugada de este martes tres días de luto oficial por los cinco fallecidos en el incendio. "El Ayuntamiento decretará 3 días de luto, las banderas ondearán a media asta en señal de respeto y recuerdo a las víctimas. Convocamos 1 minuto de silencio, hoy, 17 de febrero, a las 19:00 h frente al Ayuntamiento", afirmó Rovira en un comunicado en la red social 'X'.

"Expresamos nuestro más profundo pésame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio. En estos momentos de dolor, nos solidarizamos con las familias y personas cercanas a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo institucional y humano que sea necesario," asegura el comunicado.

