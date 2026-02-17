Consternación en Interior por el presunto acoso del DAO mientras el PP reprocha a Marlaska haberle "blindado" y pide explicaciones

Sí, pero... En 2024, Interior dejó sin efecto la jubilación del DAO con una modificación legal que fue cuestionada por la oposición.

El ex director adjunto de operaciones de la Policía Nacional, José Ángel González, enfrenta graves acusaciones de agresión sexual y coacciones contra una subordinada, lo que ha generado "consternación" en el Ministerio del Interior. González ha dimitido tras la admisión a trámite de la querella para proteger el nombre de la Policía. El PP exige explicaciones al ministro Fernando Grande-Marlaska, cuestionando su gestión y acusando al Gobierno de blindar a González. El portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha calificado los hechos de "imperdonables" y "inaceptables", exigiendo aclaraciones inmediatas sobre el caso.

Las acusaciones contra el ahora ex director adjunto de operaciones de la Policía Nacional, José Ángel González, porpresunta agresión sexual y coacciones contra una subordinada han causado "consternación" en el Ministerio del Interior, que niega que tuvieran "constancia" de lo sucedido.

Así lo aseguran fuentes del Ministerio a laSexta, que sostienen que están en "shock" por las graves acusaciones contra González. No obstante, se espera un comunicado oficial y que el ministro Fernando Grande-Marlaska dé este miércoles explicaciones de lo sucedido.

La víctima ha recurrido directamente a la querella porque, en caso de haber denunciado en una comisaría, las acusaciones habrían llegado rápidamente a González u otros superiores. De esta manera, tras conocerse que la querella contra él ha sido admitida a trámite, el que fuera número dos de la Policía Nacional ha presentado su dimisión para "no dañar el nombre de la Policía Nacional".

Por su parte, el PP ha pedido cuentas a Marlaska. "¿Qué más puede pasar?", se ha preguntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que con este Gobierno "España se cae a pedazos".

"Si el jefe de la Policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el Gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué más puede ocurrir que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma in fraganti y con compañeras de trabajo?", ha comentado Feijóo a los periodistas en los pasillos del Congreso.

El líder del PP se refería con ello a que en noviembre de 2024, Interior dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo. Para ello, recurrió a una modificación legal que fue cuestionada por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.

En este sentido, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez en X si ha puesto de DAO de la Policía Nacional "a un presunto violador" y si utilizó la aprobación en noviembre de 2024 del segundo real decreto de ayudas a la DANA para prorrogarle en su cargo, algo que ya advirtieron en aquel momento que "era un escándalo".

Piden "explicaciones inmediatas"

Por su parte, el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha exigido este martes "explicaciones inmediatas" a Marlaska, tras calificar los supuestos hechos relacionados con el DAO de "imperdonables" e "inaceptables".

"Es terrible que la mano derecha del ministro del Interior presuntamente llamara a una subordinada a su vivienda oficial para violarla. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, eso es lo que recoge. Queremos que el ministro arroje luz sobre una cuestión que es imperdonable, inaceptable. Una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del Gobierno de España", ha añadido De los Santos.

Además, ha señalado que el mando policial querellado fue "blindado" por Marlaska "aprovechando además un decreto sobre la DANA".

"Lo que estaba haciendo era blindar a un presunto violador. Si se confirman estas noticias, es un ser abyecto que no solamente habría violado a una mujer, sino que además esta mujer era su subordinada, con lo que todo tipo de abuso queda más que evidenciado", ha concluido.

