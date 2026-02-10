Un cargo de confianza del alcalde de Móstoles llama "pájara miserable" a la exedil que denunció acoso

¿Qué ha dicho? Alberto Pérez Boix ha salido en defensa del alcalde asegurando que el abogado de la exedil del PP está "recogiendo cable", ya que "no tiene pruebas" del acoso sexual, por lo que se pregunta "quién restaurará el daño ocasionado al alcalde y a su familia".

Un cargo de confianza del Ayuntamiento de Móstoles, Alberto Pérez Boix, ha defendido al alcalde Manuel Bautista, acusado de acoso sexual y laboral por una exedil del PP, calificando a la denunciante de "pájara miserable". Pérez Boix, coordinador de Recursos Humanos, Hacienda y Presidencia, asegura que el abogado de la exedil "no tiene pruebas" y cuestiona quién reparará el daño al alcalde. La exconcejala planea denunciar al alcalde y a altos cargos del PP por filtración de correos. Óscar López, del PSOE-M, ha criticado la campaña de descrédito hacia la denunciante, acusando al PP de proteger al presunto agresor.

Un cargo de confianza del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) ha tildado de "pájara miserable" a la exedil del PP que ha denunciado un presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde, Manuel Bautista (PP), quien desde un primer momento ha negado las acusaciones asegurando que se trata de una 'vendetta' política.

El citado cargo de confianza, Alberto Pérez Boix, es actualmente coordinador de Recursos Humanos, Hacienda y Presidencia del Ayuntamiento de Móstoles y una de las personas más próximas al regidor mostoleño, con quien ya coincidió en el Ayuntamiento de Fuenlabrada durante los mandatos de 2011 y 2015.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Pérez Boix ha salido en defensa del alcalde asegurando que el abogado de la exedil del PP está "recogiendo cable", ya que "no tiene pruebas" del acoso sexual, por lo que se pregunta "quién restaurará el daño ocasionado al alcalde y a su familia".

"Ojalá caiga todo el peso de la ley sobre esta pájara miserable", culmina su mensaje, que se produce después de que la exconcejala del PP haya anunciado que presentará una denuncia en los juzgados contra el alcalde por acoso y otra, más adelante, contra altos cargos de la Comunidad y del partido por la filtración de correos personales.

El asesor de Bautista hace referencia a unas declaraciones del abogado de la exedil en las que afirmaba, en la Cadena Ser, que no había decidido aún los términos exactos de la denuncia ni si lo hará finalmente por un acoso de carácter sexual, ya que dicho tipo delictivo "requiere, según jurisprudencia, que se haya producido una continuidad".

Estas declaraciones se producen después de que el alcalde insistiera el viernes pasado en que no hubo ningún tipo de acoso sexual y laboral a su exconcejala, avanzado que emprenderán acciones legales por sus acusaciones de "acosador" cuando "no hay ni sentencia firme y ni siquiera una denuncia en sede judicial". Lo hizo en una nueva comparecencia donde volvió a estar respaldado por todos sus concejales y en la que reiteró que "no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que dice que eres acosador".

A estas palabras de Pérez Boix ha reaccionado el secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien ha dicho en la red social X que "esta campaña de acoso y derribo contra la concejala que se atrevió a denunciar es infumable". "Así actúa el PP de Madrid: denigran a la víctima mientras aplauden y protegen al presunto agresor", ha subrayado.

