Ayuso tira de victimismo ante la denuncia por acoso sexual al alcalde de Móstoles: "Es un caso fabricado contra el PP"

Los detalles La presidenta madrileña sostiene que la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una concejal de su partido en Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, buscaban destruir su carrera política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "fabricado" el caso de acoso sexual y laboral denunciado por una concejal del PP en Móstoles contra el alcalde Manuel Bautista. Ayuso ha defendido que la denuncia busca dañar al Partido Popular y ha rechazado las críticas de la oposición por la falta de apoyo a la concejala. El portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, y el secretario general Alfonso Serrano han respaldado al alcalde, cuestionando la credibilidad de la denuncia y asegurando que se trató de una disputa laboral. Serrano afirmó que, tras una investigación interna, se descartó el acoso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado esta mañana en la Asamblea de Madrid que la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una concejal de su partido en Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, y las presiones ejercidas por dirigentes de su confianza, concretamente Alfonso Serrano y Ana Millán, para que no acudiese a los tribunales son "un caso fabricado contra el Partido Popular".

A raíz de la denuncia de acoso sexual presentada por la edil contra Bautista a través de los canales internos del PP, que fue destapada por 'El País', la oposición ha cargado en las últimas horas contra Ayuso y la falta de apoyo de sus principales colaboradores a la concejala. Sin embargo, la líder del PP de Madrid ha evitado rendir cuentas y ha señalado directamente a la izquierda. "Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría. Es un caso fabricado contra el Partido Popular", ha respondido a la pregunta de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le ha exigido a Ayuso que tome medidas y respalde a la víctima. Sin embargo, la presidenta madrileña ha optado por victimizarse y asegurar que la presunción de inocencia que está siendo violada es la suya propia. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", ha contestado Ayuso.

También ha salido en defensa del alcalde de Móstoles el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, que ha cargado contra la izquierda y ha restado credibilidad a la denuncia de la concejala mostoleña conta Manuel Bautista.

Además, Díaz Pache ha asegurado que si la izquierda da credibilidad a las palabras de esta edil, también debe dársela a Isabel Díaz Ayuso y su secretaria de Organización, Ana Millán, que fue la encargada de intentar disuadir a la denunciante evitar que acudiese a los tribunales asegurando que "el amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", según muestran los archivos presentados por 'El País'.

Serrano asegura que "no es un caso de acoso laboral ni sexual"

El secretario general del PP de Madrid y número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, asegura que los 'populares' han archivado la investigación interna que se abrió por la denuncia de la concejala porque, según su criterio, no tiene credibilidad. "En una reunión se le preguntó (a la víctima) si se trataba de un acoso y ella lo negó", ha asegurado Serrano en una comparecencia este jueves.

Esta denuncia, según la mano derecha de Ayuso, tenía como único objetivo "dañar la imagen del alcalde" de Móstoles, Manuel Bautista. Además, ha asegurado que está "descartada" la opción de que el PP aparte a Bautista: "Lo que se nos traslada es que era una disputa laboral, en la que incluso había compañeras como testigos". "Lo archivamos porque no es un caso de acoso laboral ni sexual", ha añadido.

