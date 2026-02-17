El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros de este martes.

El contexto El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes "invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal" para que investigue en esta materia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de su cuenta de X que el Consejo de Ministros invocará este martes el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus modelos de inteligencia artificial.

Según Sánchez, que denuncia que "la impunidad de los gigantes debe acabar", estas plataformas "están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas", algo que el Estado "no puede permitir".

Según ha podido saber laSexta, la iniciativa constituye la primera medida del paquete para la regulación del entorno digital anunciado por el presidente en Dubái. La solicitud, cursada a través del Ministerio de la Presidencia, solicita al Ministerio Fiscal que analice estos hechos, ejerza las acciones penales que considere oportunas y establezca criterios de actuación y mecanismos que permitan a las víctimas, así como a sus tutores y representantes legales, hacer valer sus derechos ante la Fiscalía.

Así, en la misiva a la Fiscalía se argumenta que los delitos cometidos podrían no darse solo entre los usuarios individuales de las redes, sino que también podría haber responsabilidad penal dentro de las plataformas por el dominio que ejercen sobre los contenidos, las herramientas de Inteligencia Artificial integradas en ellas y la primacía de unos contenidos sobre otros a través de los algoritmos. La decisión, según detallan a laSexta, se apoya en un informe técnico elaborado conjuntamente por los ministerios de Presidencia, Transformación Digital y Juventud.

El Gobierno enmarca esta actuación en la necesidad de proteger el interés público, la seguridad y la dignidad de la infancia española, ante un entorno digital que considera caracterizado por la impunidad y la tolerancia hacia prácticas delictivas que ponen en riesgo la intimidad, la imagen y la libertad de los menores.

Esta iniciativa se suma a las investigaciones abiertas en el ámbito internacional. La Comisión Europea está investigando a Meta, TikTok y la inteligencia artificial Grok bajo la Digital Services Act; Francia investiga a X por la generación de deepfakes sexuales; y países como Brasil, Canadá, Reino Unido o varios estados de EEUU han abierto diligencias por la difusión de contenidos ilícitos vinculados a estas plataformas.

A principios de este mes, Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. Ese anuncio, realizado desde la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebró en Dubái, anticipaba una serie de medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.

"Nuestros niños están expuestos a un espacio que nunca deberieron navegar solos. Un espacio de abusos, adicción, pornografía y violencia. No lo vamos a aceptar. Vamos a protegerlos contra el salvaje oeste digital", advirtió en su ponencia.

La medida se desarrollará a través de prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales. Esa prohibición, y en virtud del artículo 28 del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la UE y de las directrices publicadas por la Comisión, promoverá que las plataformas y redes sociales a implantar sistemas de verificación seguros para garantizar el cumplimiento de esa ley nacional.

