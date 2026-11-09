La líder del grupo neonazi Núcleo Nacional Isabel Peralta guardaba en su casa cuatro armas largas

Los detalles La joven fue detenida el pasado viernes en una operación simultánea en siete provincias españolas que se saldó con 14 detenidos a los que se atribuía inicialmente la autoría de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

Isabel Peralta, líder del grupo neonazi Núcleo Nacional, fue detenida con cuatro armas largas en su casa. La jueza la dejó en libertad con cargos y le retiró el pasaporte por riesgo de fuga. La investigación del grupo ultraderechista comenzó por la captación de menores. La Policía Nacional realizó una operación en siete provincias españolas, deteniendo a 14 personas acusadas de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas. En Gijón, Núcleo Nacional celebró un acto de exaltación del fascismo en febrero, generando controversia por el monumento a los Héroes de Simancas, cuya retirada ha sido ordenada por el Gobierno.

Isabel Peralta, una de las líderes detenidas del grupo neonazi Núcleo Nacional, guardaba en su casa cuatro armas largas, según ha podido saber laSexta. La jueza la dejó este domingo en libertad con cargos y le retiró el pasaporte por riesgo de fuga. La investigación a la organización de ultraderecha radical se habría iniciado por captación de menores.

La Policía Nacional llevó a cabo el pasado viernes una operación simultánea en siete provincias españolas que se saldó con 14 detenidos a los que se atribuía inicialmente la autoría de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

Durante la operación, coordinada por la Comisaría General de Información y que se llevó a cabo en Asturias, Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Pontevedra y Valladolid, se practicaron distintos registros, entre ellos en la sede central de Núcleo Nacional en Madrid.

De los diez detenidos que esta domingo pasaron a disposición judicial, uno fue arrestado en Gijón y dos en Avilés mientras que los siete restantes habían sido identificados en la investigación como posibles miembros de la cúpula de Núcleo Nacional y han sido trasladados al juzgado que centraliza el caso.

El grupo ultraderechista protagonizó en Gijón el pasado mes de febrero un acto de exaltación del fascismo en el entorno del monumento a los Héroes de Simancas, que forma parte de la fachada del Colegio de la Inmaculada, de la Compañía de Jesús, lo que llevó al Gobierno asturiano a instar al Ministerio del Interior a disolver formaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional.

El monumento a los Héroes de Simancas ha sido objeto de controversia después de que el Gobierno del Principado dictara una resolución para su retirada, una medida recurrido por la Compañía de Jesús ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que acordó adoptarla medida cautelar solicitada de suspender la supresión del conjunto escultórico.

En una reciente visita a Gijón, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, aseguró que el Gobierno obligará a retirar el monumento por su vinculación con la dictadura franquista, pese a la paralización cautelar decretada por el alto tribunal asturiano.

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