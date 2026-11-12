Golpe a Núcleo Nacional: la jueza decreta el cese total de su actividad y el cierre de sus sedes

Activistas de Núcleo Nacional durante una manifestación el pasado 1 de mayo en Madrid.

Los detalles Según ha podido saber laSexta se ha dictado un auto de suspensión de actividad, clausura de locales, bloqueo de contenido digital en redes y bloqueo de cuenta bancaria para todos los imputados detenidos en la operación policial relacionada con Núcleo Nacional y para la propia organización.

Este jueves, la justicia ha vuelto a actuar contra la formación neonazi Núcleo Nacional. La jueza de la plaza número 1 de Instrucción de Gijón ha decidido decretar la suspensión de todas sus actividades y ha pedido el bloqueo de cualquier contenido que se difunda por redes sociales o en el medio digital. Además, deberán cerrar sus sedes.

Según ha podido saber laSexta de fuentes jurídicas, dicha magistrada ha dictado un auto de suspensión de actividad, clausura de locales, bloqueo de contenido digital en redes y bloqueo de cuenta bancaria para todos los imputados detenidos en la operación policial relacionada con Núcleo Nacional y para la propia organización.

Además, las sedes que han ido abriendo en ciudades como Madrid, Burgos y Valladolid quedarán clausuradas.

Estas nuevas medidas tomadas se unen a las cautelares que ya se habían aplicado sobre los principales miembros de Núcleo Nacional que habían sido detenidos y ya habían pasado a disposición judicial. Hablamos de la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte, así como la comparecencia semanal de los detenidos en el juzgado todos los viernes.

La magistrada, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita. Sin olvidar la tenencia ilícita de armas para todos, pues aunque no se les puede imputar tenencia de armas de fuego porque casi todos tienen licencia y son armas guiadas, se intervinieron distintas armas prohibidas como puños americanos o pistolas taser.

Hasta 14 detenidos

En el marco del operativo policial desplegado el pasado viernes, se llevaron a cabo 14 detenciones. Concretamente, se arrestó a cinco individuos en Madrid, a un par en Valladolid, tres en Asturias y una en Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante. Se realizaron hasta una docena de registros, entre ellos, la sede central de la formación en Madrid.

A los detenidos en este caso que investiga a Núcleo Nacional se les ha imputado por los delitos de asociación ilícita, y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica.

La formación ultra captaba y adoctrinaba a jóvenes y menores de edad e incitaba a estos a realizar acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables.

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