En la presentación de su espectáculo '¡Chéjov, Chéjov!', el actor ha asegurado que, pase lo que pase tras las elecciones, "lidiaremos, como se ha hecho toda la vida".

Javier Bardem ha expresado su deseo de que las elecciones generales del 29 de noviembre resulten en un gobierno progresista que respete diversos derechos sociales. Durante la presentación de su debut teatral con '¡Chéjov, Chéjov!' en Madrid, Bardem instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto para apoyar políticas que defiendan los derechos sociales y públicos. Además, lamentó que la violencia en manifestaciones desvíe la atención del mensaje principal. Sobre la reducción del precio de las entradas, opinó que, aunque se perderá dinero, se obtendrán grandes beneficios artísticos y personales.

Javier Bardem ha mostrado este martes su confianza en que las elecciones generales del 29N den como resultado un "gobierno progresista que respete los derechos de las mujeres, el derecho a la vivienda, a la educación, la sanidad pública, el derecho a tener una vida digna de las personas que tienen menos".

"Todos los que estamos aquí es lo que deseamos. Evidentemente, hay partidos políticos que no tienen esa filosofía, depende de nosotros, de que vayamos a votar el domingo, de que ejerzamos nuestro derecho al voto", ha añadido el actor durante la presentación del espectáculo '¡Chéjov, Chéjov!'.

Esta obra supone su debut en el teatro el próximo 19 de noviembre en Teatro Espacio Zafra de Madrid. Durante la rueda de prensa, ha abogado por depositar en las urnas "un voto útil que defienda los derechos sociales y públicos". "Otra cosa es lo que pase y con lo que pase lidiaremos, como se ha hecho toda la vida", ha añadido.

El actor ha lamentado los actos de violencia de las últimas manifestaciones. "El clamor popular es necesario, pero los actos de violencia que se llevan los titulares hacen que se diluya el mensaje. Habría que pensar quién crea esas acciones" para que eso suceda, ha lamentado.

También ha opinado sobre la bajada en el precio de las entradas. En este sentido, Bardem ha opinado que "es el precio mínimo y que van a perder mucho dinero". No obstante, ha apuntado que tienen una "ganancia tremenda a nivel artístico y personal".

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