¿Qué ha dicho? El president de la Generalitat de Cataluña entiende el "estado de ánimo" de los maquinistas y sus reivindicaciones, pero cree que sus protestas se tienen que "compatibilizar con el derecho a la movilidad".

Salvador Illa apoya a los maquinistas en la huelga ferroviaria, pero critica que no se respeten los servicios mínimos, comprendiendo el malestar de los viajeros. Destaca la importancia de ejercer el derecho a huelga, pero sin incumplir los servicios mínimos, esenciales para garantizar la movilidad. Illa expresa su intención de investigar la situación y asegura que se abrirán expedientes informativos. La estación de Sants en Barcelona ha experimentado caos debido a la huelga, con solo la mitad de trenes circulando y problemas en las máquinas expendedoras. Rodalies de Cataluña informa que los servicios mínimos serían del 66% en horas punta y del 33% el resto del día.

Salvador Illa se solidariza con los maquinistas y sus protestas en esta nueva jornada de huelga ferroviaria, pero al mismo tiempo critica que no se estén cumpliendo los servicios mínimos este martes, entendiendo "perfectamente el enfado" de los viajeros.

"Una cosa es ejercer el derecho de huelga, que naturalmente es un derecho constitucional y que preservamos y que garantizamos, y otra cosa es incumplir los servicios mínimos, que es lo que está ocurriendo esta mañana por parte de los maquinistas", opina Illa en Al Rojo Vivo.

El president dice "entender el estado de ánimo" de los maquinistas y que quieran "reivindicar mejoras en sus condiciones laborales". No obstante, considera que hay que "compatibilizar este derecho constitucional con el derecho a la movilidad", que se fijan en esos servicios mínimos que, según Illa y Renfe, no se están cumpliendo. "Vamos también a abrir los expedientes informativos necesarios para llegar al fondo de esta cuestión: sí al derecho de huelga, sí también al cumplimiento de los servicios mínimos", asegura.

Una mañana caótica en Sants

La estación de Sants en Barcelona ha vivido una mañana caótica por la huelga de este martes, donde solo han circulado la mitad de los trenes previstos en los servicios mínimos y las máquinas expendedoras de billetes no han funcionado durante buena parte de la mañana. Las pantallas de trenes cancelados han sido una constante mientras el Govern catalán avanza que actuará y pedirá a Renfe que abra expedientes informativos.

Desde CGT defienden que sí se están cumpliendo los servicios mínimos a pesar de las quejas del Govern, pidiendo medidas concretas de seguridad y lanzando un mensaje a los usuarios de que esta huelga es por su seguridad, si bien admiten que se trata de una molestia.

Rodalies de Cataluña informa en un comunicado que los servicios mínimos serían del 66% del servicio habitual en horas punta y del 33% durante el resto de la jornada. Ante este escenario, Rodalies recomienda a los pasajeros que consulten el estado del tráfico antes de iniciar sus viajes, así como que planifiquen sus desplazamiento con antelación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido