Núcleo Nacional es una asociación "diseñada por y para el odio": el sumario revela que querían hacer incineraciones grupales

Los detalles En su sede de Valladolid atesoraban decenas de armas de todo tipo, un arsenal con el que tenían la intención de llevar a cabo un alzamiento violento.

Núcleo Nacional es una asociación acusada de delitos de odio, asociación ilícita y tenencia de armas, según el sumario al que ha accedido laSexta. Los 14 cabecillas detenidos querían realizar incineraciones grupales y lamentaban no poder usar los altos hornos de ENSIDESA para ello. Las conversaciones revelan un catálogo de delitos de odio, descubiertos tras altercados en Gijón. En su sede hallaron un arsenal de armas. Además, fantaseaban con un alzamiento violento. La asociación, ahora partido político llamado Noviembre Nacional, está bajo vigilancia judicial, ya que ilegalizar un partido es complejo y requiere intervención del Tribunal Supremo y Constitucional.

Núcleo Nacional es una asociación "diseñada por y para el odio", según señala el sumario al que ha tenido acceso laSexta. Precisamente, el de odio es uno de los delitos que le están imputando, además del de asociación ilícita y el de tenencia de armas a los 14 cabecillas que fueron detenidos.

Además, el sumario deja muy claro que querían hacer incineraciones grupales y lamentaban que no estuvieran abiertos todavía los altos hornos de ENSIDESA, ya que allí podrían incinerar a lo que ellos llaman "moros, guarros, pelobrócolis o marrones".

De esta forma, las conversaciones que detalla este sumario señalan todo un catálogo de delitos de odio. De hecho, esta investigación comienza por unos altercados que se producen en Gijón después de una manifestación que tuvieron en honor de los denominados 'Héroes de Simancas'. Ellos fueron a honrarles, hubo altercados, y fue a raíz de ahí donde se descubrió el arsenal que guardaban en su sede, incluso en su sede nacional en Valladolid, donde encontraron bates de béisbol, bates de madera, bengalas y martillos.

Asimismo, la investigación pone de relieve que fantaseaban en esas conversaciones con llevar a cabo un alzamiento violento. Tenían los medios y, sobre todo, la intención de querer llevarlo a cabo.

En este sentido, cabe destacar también que la suspensión de actividades es una medida muy poco habitual para una asociación con carácter político en España. Habría que remontarse a los tiempos de Batasuna, de ANV, de PCTV, de todas esas marcas de la izquierda abertzale, que fueron suspendidas de actividades por el juez Baltasar Garzón.

En este caso, además, la asociación se ha convertido en un partido político, Noviembre Nacional, por lo que la justicia va a tener que estar muy atenta de todos sus movimientos, ya que ilegalizar un partido político es más complejo por ese derecho fundamental de participación política. Eso lo tiene que hacer la Sala 61 del Tribunal Supremo y lo tiene que decidir también el Tribunal Constitucional, por lo que los jueces van a estar muy pendientes de los movimientos de Noviembre Nacional, la asociación que sucede a Núcleo Nacional.

Recibieron formación paramilitar en Ucrania

Este martes, laSexta accedió al sumario que forma parte de la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, en el que se detalla que miembros del grupo neonazi planearon un "alzamiento armado" y manejaron pistolas y rifles pese a no tener licencia.

En el escrito, los investigadores, detallan que los ultras estuvieron en Kyiv, en un campamento militar y en otra localidad a 20 kilómetros de la frontera rusa. En una llamada recogida en el sumario, un miembro de Núcleo Nacional traslada a su mujer que está en un sitio "mejor", cuando antes se encontraba en Járkiv. "El pueblo donde estamos está muy castigado por la guerra, todo derruido y lleno de militares", cuenta el neonazi.

Así, un militante del grupo neonazi asegura que "sin formación no va a funcionar ningún alzamiento" y la persona con la que está hablando ve clave dar "seguridad" a la estructura.

Los investigadores les atribuyen "14 actos violentos y 11 cacerías", además de haberse comprobado "la vinculación de alguno de sus miembros con actividades de tenencia, venta y distribución de sustancias estupefacientes".

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