Pérez Llorca reconoce que Mazón dimitió por su "falta de claridad" en contar lo que hizo el día de la DANA: "Siempre hay que decir la verdad"

El president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha reconocido este jueves que Carlos Mazón no está en el puesto que él ocupa ahora por su "falta de claridad" en contar lo que hizo el día de la DANA donde murieron 229 personas.

"Yo creo que siempre hay que decir la verdad. Pero en casos de crisis, sobre todo, hay que decir la verdad", ha asegurado el actual president en una entrevista en Cope. Eso, ha reconocido, ha sido "posiblemente" la "cuestión que ha hecho que el president Mazón haya asumido esa responsabilidad política y que ya no esté al frente de la Generalitat".

De esta manera, Pérez Llorca ha apuntado que "una de las consecuencias por las que el señor Mazón tuvo que dimitir es por esa falta de claridad cuando transmitió qué había estado haciendo ese día 29".

Un año después de la tragedia, sigue sin conocerse con detalle qué hizo el por entonces president el día de la DANA, aunque gracias a la investigación de la magistrada hay cosas que sí se van sabiendo.

Este último año Mazón ha estado marcado por la DANA y sus numerosas versiones y contradicciones que hay en cada palabra sobre el 29 de octubre. Empezó diciendo que la comida que tuvo aquel día fue un picoteo y acabó siendo de cinco horas.

Unas contradicciones que han ido saliendo a la luz, sobre todo después de la declaración de Alfredo Romero Gimeno, del dueño de 'El Ventorro', del restaurante en el que estuvo comiendo durante las horas clave de la tragedia.

En sus palabras, el hostelero señaló ante la jueza alguna que otra contradicción tanto de las palabras de Mazón como del testimonio, en calidad de testigo, de Maribel Vilaplana, la periodista que acompañó al president en el local.

Porque el dueño de 'El Ventorro' contó en sede judicial que Mazón salió de la comida con la chaqueta. Negaba, de este modo, que se cambiara de ropa. Ni rastro de ese jersey que llevaba a su llegada al CECOPI. Tanto él como la periodista han afirmado que se cambió en el restaurante.

