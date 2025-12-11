Iñaki 'Uoho' Antón (Extremoduro), ingresado en el hospital tras la muerte de Robe Iniesta

Aunque Iñaki Antón no es fundador de Extremoduro, fue uno de los integrantes que más tiempo pasó por la banda. Después de mucho tiempo enfermo, ha tratado de recuperar la normalidad y regresar a la música.

A Iñaki Antón González se lo conoce por su seudónimo, Uoho, pero mucho más por sus cuerdas: fue el guitarrista de las ya desaparecidas Platero y tú y Extremoduro. Después de mucho tiempo enfermo, este mismo año lanzó Rebrote, un grupo con el que tiene previsto arrancar una gira en 2026 y que lanzó su primer single en noviembre. Ahora, otro momento de parón: Uoho ha tenido que ser hospitalizado para una intervención quirúrgica que le obligará a pasar un "tiempo de reposo y convalecencia", por lo que ha pedido "paciencia y comprensión" en estos momentos.

El ingreso de Uoho tiene lugar el mismo día en que se anunció la muerte de Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, a los 63 años. Antón formó parte de la banda aunque no desde sus inicios sí hasta su final definitivo, en 2020, después de que Live Nation cancelara definitivamente la que iba a ser la gira de despedida de uno de los grupos de rock más legendarios de la historia musical nacional. La causa de la disolución de la banda fue precisamente la relación entre Uoho y Robe: "Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajando tanto tiempo es imprescindible tener una compenetración muy muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma", explicaban, en diciembre de 2019, cuando la pandemia del covid estaba a punto de cambiarlo todo.

Las medidas de prevención paralizaron muchos eventos multitudinarios, con el fin de minimizar los contagios en uno de los peores momentos de la pandemia, y entre ellos, la gira de despedida. Mientras algunos hablaban de cancelación, Robe se aferró a la posibilidad de ir aplazando los conciertos hasta que se pudiera —"Vamos a tocar por cojones"—; la incógnita se fue extendiendo a lo largo de todo 2020 y también en 2021, cuando el fundador del grupo aseguraba que la gira de Extremoduro no estaba en sus manos —"Para los religiosos, está en manos de Dios; y para los ateos, en manos de la ciencia"— y que nadie podía asegurar que se pudiera llevar a cabo en 2022.

Fue en agosto de 2021 cuando Extremoduro anunció que Live Nation había dado por "extinguido" el contrato de la gira de la banda, por lo que la daba por cancelada definitivamente. "No han querido hacer la gira porque no han querido esperar a que pasara la pandemia para poner nuevas fechas, que es lo único sensato que se podía hacer en esta situación", aseguraba entonces.

La gira de Extremoduro se canceló, Robe arrancó continuó en solitario y Uoho... se puso enfermo. En los inicios de su nuevo proyecto (Uoho), en diciembre de 2022, se contagió del SARS-CoV-2, el coronavirus, y aunque el virus desapareció, él siguió encontrándose mal. Tal y como relató en una entrevista con El País el pasado mes de septiembre, se tiró dos años y medio postrado en una cama. Fue diagnosticado de covid persistente, una enfermedad que ya ha sido reconocida como enfermedad crónica.

Horas después de anunciar el ingreso de Uoho, desde la cuenta oficial del guitarra publicaron lo que algunos pensaban que no ocurriría: una pequeña despedida a Robe Iniesta. Sobre una imagen estática de los dos sobre el escenario, el vídeo de 'Cuando no estás tú...', un tema de su nuevo grupo, Rebrote, con la voz de Jaime 'Moreno' —"el mejor cantante que anda por aquí y que tiene un talento especial para la creación"—. "Allá donde estés.... esperamos que te guste".