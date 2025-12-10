María Corina Machado no acudirá a la ceremonia de entrega de su premio Nobel de la Paz en Oslo

Los detalles "No sabemos dónde está Machado, pero no está en Noruega", ha asegurado el director del Instituto Noruego del Nobel. Entre los invitados a la ceremonia están el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Ecuador, Daniel Noboa.

Después de horas de incertidumbre alrededor de su paradero, María Corina Machado no acudirá finalmente a la ceremonia de entrega de su premio Nobel de la Paz que tendrá lugar este miércoles en Oslo (Noruega), según ha confirmado el Instituto Noruego del Nobel.

En declaraciones a la emisora noruega NRK, el director de la institución, Kristian Berg Harpviken, ha admitido que "no saben" dónde está Machado, pero tienen claro que "no está en Noruega". Machado ha permanecido oculta durante más de un año y está sujeta a una prohibición de viajar impuesta por las autoridades venezolanas durante una década.

El Comité Noruego del Nobel la había invitado a Oslo para recibir el premio en presencia del rey Harald, la reina Sonia y líderes latinoamericanos, entre ellos los presidentes argentino Javier Milei y ecuatoriano Daniel Noboa.

Este martes se canceló la rueda de prensa que la líder opositora venezolana en vísperas de recibir el Nobel de la Paz, algo que alimentó las especulaciones sobre si acudiría en persona a la ceremonia. El Instituto Nobel aplazó inicialmente la comparecencia y la canceló de forma definitiva varias horas después, apuntando como motivo a las dificultades a las que se enfrentaba Machado para salir de Venezuela, donde vive en paradero desconocido.

"La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", informó la organización en un breve comunicado.

La propia Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, en la que habría sido su primera aparición pública desde enero pasado. Su hermana, Clara Machado Parisca, aseguró en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel era estar allí y por eso la estaban esperando "con fe de que va a llegar muy pronto".

En la capital noruega se encuentran también su madre, Corina Parisca, y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos. El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma resaltó también que la voluntad de la opositora es asistir a la ceremonia, pero dio a entender que es posible que el desplazamiento no llegue a producirse.

