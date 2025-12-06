Las víctimas de la DANA exigen el acta de diputado de Mazón tras conocer los Whatsapp: "Son pruebas documentales"

Manifestación de las víctimas de la DANA en Valencia en una imagen de archivo.

Los detalles Los afectados se muestran indignados, aseveran que la actitud en los mensajes "no es menor" y señalan que el expresident "estaba al tanto de la gravedad antes de entrar en 'El Ventorro'".

Las asociaciones de víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana han expresado su indignación tras la revelación de mensajes entre la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, el expresident Carlos Mazón, y su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca. Según las víctimas, estos mensajes prueban que las autoridades conocían la alerta hidrológica y ocultaron información crucial durante el temporal que afectó a numerosas familias. Las conversaciones revelan que Mazón fue informado de la gravedad de la situación, pero no actuó con la urgencia necesaria. Las víctimas exigen responsabilidades políticas y colaboración plena en la investigación judicial para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

Las asociaciones de víctimas de la DANA se han mostrado "absolutamente indignadas" tras conocer los mensajes entre la exconsellera de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, el expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca. Así lo han anunciado en un comunicado, en el que aseguran que estas conversaciones, a su juicio, confirman "aquello que durante un año" se les negó.

"Que sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica, que sí ocultaron o negaron la información de riesgo, que Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación y que nos han mentido durante meses", han revelado.

Más de un año después del temporal que cambió la vida de cientos de familias, se conocía que Salomé Pradas avisó por whatsapp al equipo del exjefe del Consell de que la cosa se complicaba en el municipio de Utiel, pero Mazón jamás respondió. Así, durante el resto de la tarde se intercambiaron varios mensajes entre la exconsellera y el exjefe de Gabinete.

Para las víctimas, que han seguido manifestándose contra la gestión de la DANA cada mes desde la tragedia, las conversaciones "no son sospechas": "Son pruebas documentales que nos golpean, que golpean la conciencia pública y que exigen respuestas inmediatas".

En primer lugar, los colectivos han subrayado que estas conversaciones "muestran avisos simultáneos sobre el incremento de caudal en el barranco del Poyo y el río Magro, así como la declaración de alerta hidrológica", lo que "desmiente la versión del Consell sobre la supuesta ausencia de información previa".

Asimismo, han incidido en que los mensajes de Cuenca y las "instrucciones de calma o no confinar frenaron el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo". "Esta actitud no es menor, es potencialmente letal", han advertido.

Mazón "estaba al tanto"

De su lado, han sostenido que estos mensajes confirman que el expresident de la Generalitat "estaba al tanto de la gravedad antes de entrar en El Ventorro". Así, han subrayado que las conversaciones "muestran que dos horas antes de entrar" en el restaurante donde comió con la periodista Maribel Vilaplana, el que fuera jefe del Consell "ya había sido avisado de la gravedad extrema de la situación, de los rescates en marcha, de la alerta hidrológica activa en el Poyo y el Magro y, especialmente, de la primera víctima mortal en Utiel, antes de las 17.00 horas".

Por todo, han denunciado que desde el Consell les han "engañado durante un año": "La narrativa oficial que negaba disponer de elementos claros para actuar se desmorona ante estos mensajes. La información existía y no se utilizó para salvar vidas".

Es por ello que han considerado todo ello "una infamia hacia las personas que murieron y hacia sus familias" y han garantizado que no piensan "tolerar que se sigan encubriendo responsabilidades con eufemismos ni que se pretenda normalizar la negligencia".

"Exigimos el acta de diputado de Mazón. Sin este paso, no podemos valorar una hipotética reunión con el señor Pérez Llorca. La ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año. Nuestra sociedad no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten. La retirada de confianza y cese de quienes han defendido públicamente esta versión. Pedimos la destitución política de todas las personas que han sostenido y repetido una explicación que las pruebas contradicen, incluyendo a Camarero, Rovira y Barrachina", añaden.

Por último, exigen la "colaboración plena con la investigación judicial y que todas las personas citadas y los cargos implicados colaboren sin reservas con la instrucción en curso y faciliten toda la documentación y acceso a dispositivos y registros que permitan esclarecer la cadena de decisiones del 29 de octubre".

