Sánchez se compromete con Abbas a que Israel no quede impune por el genocidio en Gaza y pide que la tregua "sea real"

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno ha recibido al líder de la Autoridad Nacional Palestina y le ha asegurado que "aunará esfuerzos" para poner fin a la violencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a que el alto el fuego en Gaza sea "real" y no simbólico, tras reunirse con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en La Moncloa. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Sánchez destacó la importancia de la dignidad humana y defendió la solución de dos Estados como única vía para la paz. España se compromete a visibilizar la situación palestina, apoyar a la Autoridad Palestina y colaborar con socios internacionales para acabar con la violencia. Abbas agradeció el respaldo español y enfatizó la necesidad de implementar el plan de paz de Trump y resolver el conflicto de manera justa. Además, subrayó la importancia de liberar los fondos palestinos bloqueados y la retirada de fuerzas israelíes de Gaza. Abbas también visitó al rey Felipe VI, reafirmando los lazos entre ambos países.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles que el alto el fuego en la Franja de Gaza "sea real y no de cartón piedra" y ha asegurado al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, que "aunará esfuerzos" para poner fin a la violencia.

Así lo ha afirmado Sánchez en una declaración conjunta con Abbas tras mantener ambos una reunión en el Palacio de La Moncloa, en la que, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, ha apelado a "una dignidad que nos interpela directamente a la comunidad internacional" sobre el conflicto palestino. "Esta fecha remite a la Declaración Universal adoptada hace justo 77 años por la Asamblea General de Naciones Unidas y nos recuerda que la dignidad humana es un valor incondicional, único e innegociable", ha señalado.

Sánchez ha recalcado que "el acuerdo de paz, por supuesto, es un primer paso en ese camino y se alza sobre la única solución posible que es la solución de los dos Estados, dos Estados y una paz". Sánchez ha asegurado que España se centrará en tres prioridades para ayudar a Palestina.

La primera consiste en "alzar la voz para que no caiga en el olvido la dramática situación en la que se encuentra el pueblo palestino". Para Sánchez, el acuerdo de alto el fuego "debe ser real, no puede ser de cartón piedra. Por ello no descansaremos hasta que cesen los ataques contra la población y no haya ninguna víctima más".

En segundo lugar, Sánchez defendió que España apoyará a la Autoridad Palestina, "que debe jugar un papel central en el diseño de los mecanismos de gobernanza que definirán el futuro del pueblo de Palestina".

Y, en tercer lugar, se comprometió a "aunar esfuerzos" con otros socios europeos, árabes y de otras latitudes geográficas, "para desarrollar las bases de la seguridad que permitan poner fin a la violencia de una vez por todas". "Por tanto, querido presidente, España está comprometida con la causa Palestina y parte de ese compromiso radica en nuestra capacidad de movilizar al resto de la comunidad internacional", señaló.

Reconstrucción tras el genocidio

Sánchez ha asegurado que este 2025, que está a punto de concluir, ha sido un año "terrible para el pueblo palestino y para cientos de miles de mujeres y de hombres de Palestina, también para niños y niñas, este será siempre el peor año de sus vidas". "Según Naciones Unidas, hay más de 50 millones de toneladas de escombros en la Franja de Gaza. Costará más o menos tiempo, pero lograremos retirarlos para reconstruir la Franja de Gaza, querido presidente", ha dicho Sánchez dirigiéndose en su discurso a Abbas.

El jefe del Ejecutivo ha considerado que "para reconstruir la esperanza necesitamos una paz de verdad y esa paz de verdad tiene que estar cimentada en la justicia". Por último, el jefe del Ejecutivo se ha referido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que España la ha incorporado a su Constitución, algo, ha destacado, "poco común en el derecho constitucional comparado" para resumir el compromiso del país "no solo con la paz, sino también con el multilateralismo, con el derecho internacional y muy especialmente con resoluciones que nos guían en la búsqueda de una solución política y en la exigencia del respeto a los derechos humanos de las gentes de Palestina". "Esa vocación, presidente Abbas, la comparte una inmensa mayoría de la sociedad española", ha añadido.

"Estoy convencido de que esta visita servirá para seguir construyendo puentes, para buscar soluciones en el marco del derecho internacional y fortalecer los vínculos que nos unen a ambos países. Palestina camina y caminará siempre de la mano de España, o si me lo permiten, al revés, España caminará siempre de la mano de Palestina, un país amigo, un país que sentimos hermano", concluyó Sánchez.

"La importancia de la ejecución y la implementación completa del plan de paz de Trump"

Por su parte, Abbas ha agradecido "profundamente" el apoyo brindado por España a la causa palestina y ha añadido que ambos mandatarios intercambiaron impresiones "sobre la importancia de la ejecución y la implementación completa del plan de paz de Trump y también la implementación de la resolución de la ONU para que haya o que se ponga fin a la guerra y para el acceso a la ayuda humanitaria y para que no haya ningún tipo de desplazamiento" de la población. "También para que se retiren las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y para que el día siguiente en Gaza sea palestino y que haya una reconstrucción de la Franja", ha añadido Abbas.

El presidente palestino ha reiterado que "se tiene que poner fin a los actos violentos en Cisjordania y a la violencia de los colonos". Asimismo, pidió la toma en consideración "para que se liberen los fondos de los impuestos palestinos" y que, según Abbas, permanecen "bloqueados sin ninguna razón".

Abbas también recalcó que se aferra a la declaración de los dos Estados como solución al conflicto "para que vivan todos juntos en seguridad, paz y buena vecindad", zanjó. Se trata de la segunda visita de Abbas a España desde el reconocimiento de Palestina, tras la realizada en septiembre de 2024. El presidente de Palestina se reunió con el rey Felipe VI en la Zarzuela a las 12.30 horas. El monarca ya recibió previamente a Abbas en la Zarzuela el 20 de noviembre de 2017.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.