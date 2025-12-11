Ahora

Prórroga de un año

El Ayuntamiento de Madrid da marcha atrás y los vehículos sin etiqueta medioambiental podrán seguir circulando en 2026

La letra pequeña El Ayuntamiento espera poder superar el filtro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya tumbó la anterior propuesta de Almeida.

Una señal de tráfico informa sobre la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, a 3 de enero de 2022Una señal de tráfico informa sobre la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid.Europa Press
Los coches sin etiqueta medioambiental podrán seguir circulando por Madrid en 2026. Lo ha anunciado este jueves el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital, Borja Carabante, que ha presentado la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) en una rueda de prensa. En ella se recoge una nueva excepción para que los vehículos sin etiqueta domiciliados en la capital puedan seguir circulando un año más, hasta el 31 de diciembre del próximo año.

De esta forma, el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida pretende paliar los efectos de una normativa que, aseguran, tendrán un impacto muy limitado en cuanto a la calidad del coche, ya que Cibeles argumenta que serán alrededor de 14.000 vehículos los que se beneficien de esta medida. "La sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de la sostenibilidad social", ha apuntado Carabante.

Además, ha justificado que los datos actuales de calidad del aire han mejorado sustancialmente en el último lustro y están "alejados de los de 2019", cuando el Gobierno municipal dirigido por Manuela Carmena aprobó las primeras restricciones a la circulación de los vehículos contaminantes.

En esta Ordenanza de Movilidad Sostenible se incluye también la ampliación de los horarios en los que habrá que pagar para aparcar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en zonas tensionadas.

En manos de los tribunales

Con esta actualización de la norma, el Ayuntamiento espera poder superar el filtro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya tumbó la anterior propuesta de Almeida, para que pueda entrar en vigor de cara al segundo trimestre de 2026.

El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el próximo 15 de diciembre y se abrirá un periodo de 30 días para someterlo a información pública. Una vez superado ese plazo y dar respuesta a las alegaciones que se presenten, se volverá a elevar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento para la aprobación definitiva en una sesión plenaria.

