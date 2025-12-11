El Ayuntamiento de Madrid da marcha atrás y los vehículos sin etiqueta medioambiental podrán seguir circulando en 2026

Una señal de tráfico informa sobre la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid.

La letra pequeña El Ayuntamiento espera poder superar el filtro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya tumbó la anterior propuesta de Almeida.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado que los coches sin etiqueta medioambiental podrán circular por la capital hasta finales de 2026, gracias a una modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Esta excepción beneficiará a unos 14.000 vehículos domiciliados en Madrid. Carabante ha destacado que la sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de la social, y ha señalado la mejora de la calidad del aire en los últimos años. La ordenanza también amplía los horarios de pago en zonas de estacionamiento regulado. El Ayuntamiento espera que esta actualización supere el filtro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y entre en vigor en 2026.

Los coches sin etiqueta medioambiental podrán seguir circulando por Madrid en 2026. Lo ha anunciado este jueves el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital, Borja Carabante, que ha presentado la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) en una rueda de prensa. En ella se recoge una nueva excepción para que los vehículos sin etiqueta domiciliados en la capital puedan seguir circulando un año más, hasta el 31 de diciembre del próximo año.

De esta forma, el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida pretende paliar los efectos de una normativa que, aseguran, tendrán un impacto muy limitado en cuanto a la calidad del coche, ya que Cibeles argumenta que serán alrededor de 14.000 vehículos los que se beneficien de esta medida. "La sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de la sostenibilidad social", ha apuntado Carabante.

Además, ha justificado que los datos actuales de calidad del aire han mejorado sustancialmente en el último lustro y están "alejados de los de 2019", cuando el Gobierno municipal dirigido por Manuela Carmena aprobó las primeras restricciones a la circulación de los vehículos contaminantes.

En esta Ordenanza de Movilidad Sostenible se incluye también la ampliación de los horarios en los que habrá que pagar para aparcar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en zonas tensionadas.

En manos de los tribunales

Con esta actualización de la norma, el Ayuntamiento espera poder superar el filtro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya tumbó la anterior propuesta de Almeida, para que pueda entrar en vigor de cara al segundo trimestre de 2026.

El texto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el próximo 15 de diciembre y se abrirá un periodo de 30 días para someterlo a información pública. Una vez superado ese plazo y dar respuesta a las alegaciones que se presenten, se volverá a elevar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento para la aprobación definitiva en una sesión plenaria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.