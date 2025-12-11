El jefe de gabinete de Mazón abandonó la gestión de la DANA para ir a "un tema de partido"

Los detalles José Manuel Cuenca trasladó a Pilar Montes, secretaria del ex president de la Generalitat, que se encontraba "tirado en la carretera" a las 20:02 horas del día de la DANA. Una hora después, aseguró que se había ido a "un tema de partido".

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, se ausentó del Palau de la Generalitat durante la DANA para atender un "tema de partido", según mensajes entregados a la jueza del caso. Pilar Montes, secretaria de Mazón, preguntó a Cuenca a las 20:01 si estaba en el Palau. Cuenca afirmó haber salido entre las 14:15 y 14:30 para un asunto personal en Benigànim y Xàtiva, planeando regresar a las 19:00. Intentó volver en tren, pero terminó en taxi, quedando atrapado en Carlet. Montes mostró preocupación, pero Cuenca aseguró tener todo controlado. Finalmente, llegó a su destino a las 23:23 horas.

José Manuel Cuenca no estuvo en el Palau de la Generalitat en las peores horas del día de la DANA porque se ausentó para ir a un "tema de partido". El jefe de gabinete de Carlos Mazón se lo trasladó así a la secretaria de Carlos Mazón, Pilar Montes, el 29 de octubre de 2024.

En los mensajes que se han entregado a la jueza de la DANA a los que ha tenido acceso laSexta observamos cómo Montes pregunta a Cuenca a las 20:01 horas si se encontraba en el Palau de la Generalitat. Recordemos que, en su declaración de finales de noviembre, Cuenca aseguró que se marchó entre las 14:15 y 14:30 horas para irse a comer a Benigànim y Xàtiva por un "asunto personal", con la previsión de llegar sobre las 19:00 horas.

En esa declaración ya aseguró que que intentó volver a Valencia en tren y que finalmente pidió un taxi antes de quedarse atrapado en la carretera. A esa comida fue acompañado por el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, quien sí volvió al Palau.

Volviendo a los mensajes que hemos conocido, vemos cómo Montes pregunta a Cuenca "a qué altura está tirado", a lo que Cuenca contesta que está "a la altura de Carlet". "José, estoy preocupada por ti", confiesa la secretaria del ex president de la Generalitat, a lo que Cuenca responde: "Tranquila. Todo controlado". Es ahí cuando el jefe de gabinete de Mazón asegura que ha acudido a "un tema de partido".

Más de tres horas parado en la carretera

La secretaria de Mazón insiste en preguntar a Cuenca si va acompañado, algo que no llega a responder. "Regresaba en un tren que no ha salido. He cogido un taxi", cuenta, algo que cuadra con su comparecencia ante la jueza. Además, pide a Montes que no preocupe a su mujer.

Cuenca se quedó parado "en el mismo sitio", según contó él mismo, durante otras tres horas más. A las 23:23 horas, Montes pregunta si "ha llegado ya", a lo que Cuenca responde con esa afirmación, a lo que añade: "Pero estoy bien, tranquila. Descansa". "¡¿Pero cómo voy a descansar?!", se preguntó Montes, que solo encuentra dos respuestas más ese 29 de octubre: "Situación controlada" y "paciencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.