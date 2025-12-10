Más de diez años y 34.000 millones después: así ha sido el rescate a la banca que nos prometieron que no iba a costar nada

Los datos Desde 2012, los españoles hemos pagado 34.000 millones de los 41.000 pedidos a Europa para rescatar a los bancos, lo que supone un 82% del total, con un coste de 588 euros por persona y 7.300 millones pendientes de pago antes de 2027.

Prepárense, porque este jueves España pagará 4.575 millones de euros para devolver el rescate bancario solicitado a Europa hace 13 años. Sí, 13 años después, seguimos pagando aquel préstamo que el Gobierno del PP decía que "no iba a costarnos un euro".

Con este pago, habremos devuelto 34.000 de los 41.000 millones que pedimos, es decir, el 82% del total. Y eso tiene una buena noticia: los famosos 'hombres de negro' no volverán a España, porque cuando devuelves más del 75%, Europa ya confía en ti y no necesita supervisar tus cuentas. Con esto, España se convierte en el primer país rescatado —junto a Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre— que alcanza este hito.

Pero no nos engañemos: aquel rescate que iba a ser "gratis para los españoles" ha costado mucho dinero. Si no hubiera sido necesario rescatar a los bancos, hoy cada español tendría en su cartera 688 euros más. Y aún quedan por pagar 7.300 millones, lo que sumará otros 148 euros por persona. En total, solo el préstamo de Europa nos ha costado 836 euros a cada uno, sin contar los intereses ni otros gastos.

El Gobierno de Rajoy defendía que no se había rescatado a España, sino que solo era "una línea de crédito barata para las cajas de ahorro", y que serían ellas las que devolverían el dinero. Lo que no nos dijeron es que muchas de esas cajas terminarían fusionándose o desapareciendo, y que finalmente el Estado tendría que asumir el pago del préstamo.

El rescate también tuvo un precio social: Europa exigió recortes, y el Gobierno los aplicó. Durante esos años se congelaron las pensiones, se redujo la prestación por desempleo, se subieron impuestos y se recortó en sanidad y educación. Fueron los años más duros de la crisis, y todo por un rescate que prometían que no nos iba a costar nada.

Con este nuevo pago, estaremos un paso más cerca de cerrar esta cuenta pendiente. Los 7.000 millones restantes se abonarán antes de 2027, pero lo cierto es que aquel rescate "sin coste para los españoles" nos ha salido muy caro.

