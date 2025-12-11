Ayuso echa balones fuera y tacha de "meros chismes" las denuncias en laSexta de los profesionales sanitarios de Torrejón

El contexto Este jueves laSexta ha publicado el testimonio de un profesional sanitario que ha confirmado que el hospital de Torrejón ha priorizado agendas con pacientes de otras áreas para así ganar más dinero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado responsabilizarse de las denuncias de profesionales sanitarios sobre la priorización de pacientes externos en el hospital de Torrejón para aumentar ingresos, en detrimento de los crónicos. Ayuso ha instado a que estas acusaciones se lleven por vías oficiales para su investigación. Testimonios recogidos por laSexta revelan que el hospital priorizaba primeras consultas de pacientes de otras áreas para cumplir objetivos financieros, reduciendo la atención a crónicos. Además, un profesional del hospital denuncia que, pese a un manifiesto firmado por 260 trabajadores sobre la mala calidad asistencial, las demandas no han sido atendidas y los problemas persisten.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha echado balones fuera sobre los testimonios de los profesionales sanitarios en laSexta en los que han confirmado que en el hospital de Torrejón priorizaban la primera consulta de pacientes externos para ganar dinero perjudicando a los crónicos.

Al ser preguntada por esta información, Ayuso ha indicado que a ella le gustaría que "cualquier acusación de ese tipo que, evidentemente es grave, se lleve a los conductos oficiales para que se pueda investigar y que no quede en meros chismes". Así, ha dicho, se podrá "actuar y tomar decisiones".

Por un lado, laSexta ha tenido acceso a un testimonio que confirma que en el hospital de Torrejón priorizaban agendas con pacientes de otras áreas para ganar más dinero. "Si atendemos habitantes de otras áreas de salud, el hospital va a ganar más dinero", señala un profesional sanitario del hospital. Es más, según cuenta, a cada servicio "le ponían un objetivo diferente en cuanto al dinero que tenían que ganar viendo ese tipo de pacientes".

La estrategia para conseguir que los pacientes de fuera eligieran este hospital y no otro, según indica el profesional, "era tener disponibles muchos huecos de primeras visitas". Una proporción que, dice, "a los médicos no nos parece adecuada". Porque tal y como relata, el modus operandi del hospital ha sido dejar "menos huecos para las revisiones de los pacientes crónicos", lo que ha provocado que "patologías que se tienen que ver cada seis meses solo se pueden revisar cada año, o si se revisan cada año, se revisan cada año y medio".

Por otro lado, un profesional sanitario del hospital de Torrejón ha enviado una carta a laSexta que, de cierta manera, confirma estas prácticas. En el escrito, el trabajador recuerda que la pasada primavera 260 personas trabajadoras y extrabajadoras del centro firmaron un manifiesto donde denunciaron "el lamentable deterioro de la calidad asistencial que nuestro hospital ha sufrido de forma grave en el tiempo en que la anterior Dirección Gerente y la Dirección Asistencial tuvieron las riendas".

El profesional denuncia que "el único cambio acaecido hasta la fecha desde que se elevó el manifiesto a los directivos de la empresa ha sido el reciente despido de la Directora Gerente (no necesariamente relacionado con nuestras declaraciones), pero a día de hoy, unos seis meses después, el resto de las demandas del texto no han sido atendidas y el centro adolece de los mismos problemas, que siguen acrecentándose".

