El pelotazo de las adjudicaciones de las VPO de Alicante llega al juzgado tras varias dimisiones

El Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar presuntas anomalías en la adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización de Les Naus en la zona de Playa de San Juan de la ciudad valenciana. Un pelotazo que ya ha provocado la dimisión de varios altos cargos, entre ellos de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP) y de la directora general municipal María Pérez-Hickman.

La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana contra nueve empleados municipales, entre los que están tanto Gómez como Pérez-Hickman.

En este sentido, en la denuncia se explica que todos ellos fueron beneficiarios de esas viviendas, de forma directa o a través de familiares, tras inscribirse como socios de la cooperativa que las construyó. Una construcción que tuvo lugar sobre un solar municipal subastado por el ayuntamiento entre 2018 y 2022.

Denuncias en la Fiscalía

De esta manera, la instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal.

Esas cuatro denuncias elevadas a la Fiscalía Provincial son de Sumar, el grupo municipal del PSPV-PSOE, el equipo de gobierno de Alicante, del PP, y por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana. De hecho, el ministerio público ya había abierto diligencias de investigación preliminar a partir de esas denuncias previas que habían quedado en manos de los fiscales Anticorrupción para su análisis.

El Intermedio en Les Naus

Precisamente, la periodista de El Intermedio Andrea Ropero estuvo con la periodista de 'La Información' que sacó a la luz este caso. En este sentido, Mercedes Gallego relató que comenzaron a investigar después de recibir un soplo que señalaba que se habrían producido adjudicaciones sospechosas en la primera promoción de vivienda pública en dos décadas.

"Era importante saber a quién le habían adjudicado", explicaba a la periodista, para a continuación, relatar que comenzaron revisando el Registro de la Propiedad . Fue entonces cuando descubrieron el nombre de la concejala de Urbanismo. "Eso ya nos da la pista de que algo tiene que haber detrás de todo esto", aseguró. Ambas estuvieron en la urbanización, pudiendo comprobar que se trata de comunidades con todos tipo de lujos como pistas de tenis o piscina.

Barcala desoye

Y mientras todo avanza en materia judicial, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, continúa desoyendo las peticiones de dimisión, sosteniendo que está volcado en "la gestión" de la política municipal y también del escándalo de las supuestas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan para evitar que cualquier conducta sancionable "quede impune". Pese a ello, todavía no ha respondido a la petición de El Intermedio que pretendía abordar con él la cuestión.

De hecho, cuando a Barcala se le pregunta por estas exigencias de salida que llegan desde la oposición, evita contestar de forma directa, al tiempo que repite estar centrado en seguir trabajando para "poner en marcha el presupuesto y todos los proyectos que tiene la ciudad". Además, el regidor también ha señalado que cuenta con el respaldo del PP estatal y autonómico.

