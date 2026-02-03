El Ayuntamiento de Alicante denuncia ante la Fiscalía el escándalo urbanístico y cruzará la lista de funcionarios y adjudicatarios de VPO

Los detalles Desde el Ayuntamiento aseguran que ellos no tienen competencias ni conocimiento de la adjudicación de la vivienda pública, epicentro del escándalo, ya que su papel se limita "a vender el suelo a un precio tasado".

El Ayuntamiento de Alicante investigará la relación entre funcionarios y la adjudicación de viviendas públicas, tras detectar posibles irregularidades. El vicealcalde Manuel Villar, del PP, ha anunciado que se cruzarán datos para identificar a empleados municipales implicados. Se ha presentado una denuncia en la Fiscalía para esclarecer posibles irregularidades. El alcalde, Luis Barcala, ha convocado un pleno extraordinario tras la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman. Villar ha aclarado que el Ayuntamiento no adjudica viviendas, sino que vende suelo a un precio tasado, y que la cooperativa elige a los cooperativistas.

El Ayuntamiento de Alicante cruzará los datos de los adjudicatarios de las viviendas públicas investigadas por posibles irregularidades en la adjudicación con la plantilla actual de funcionarios para conocer si hay algún empleado municipal más relacionado con el reparto de los inmuebles.

Además, han presentado una denuncia en la Fiscalía con el objetivo es determinar si algún funcionario ha podido cometer "irregularidades" en el proceso.

Así lo ha anunciado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, del PP, quien ha señalado que no se trata de una "caza de brujas" sino de aclarar si hay más funcionarios adjudicatarios "y si ha tenido relación con el procedimiento".

También ha explicado que el alcalde, el popular Luis Barcala, ha convocado para el próximo jueves un pleno extraordinario y monográfico sobre este caso que ya se ha saldado con la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, tras conocerse que era una de las adjudicatarias, y también de la directora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una de estas viviendas sociales.

En el pleno del jueves, el alcalde "dará todas las explicaciones oportunas", según Villar, quien ha expresado la "indignación por los hechos conocidos por la adjudicación de las viviendas" y ha asegurado que "el equipo de Gobierno (del PP) ha actuado con total contundencia" ante el primer indicio de irregularidad y que "no temblará el pulso" para depurar responsabilidades.

Señalan que el Ayuntamiento no tiene competencias

Villar ha repetido en la comparecencia ante los periodistas que el Ayuntamiento de Alicante no tiene competencias ni conocimiento de la adjudicación de la vivienda pública epicentro del escándalo, ya que su papel se limita "a vender el suelo a un precio tasado".

Es la cooperativa la que, ha argumentado el vicealcalde, elige a los cooperativistas "y no hay norma que establezca un control municipal", de manera que "el Ayuntamiento no adjudica ninguna vivienda", ha recalcado, y "se limita exclusivamente a licitar la venta de suelo y a otorgar la licencia de obra".

Tras informar de que Rocío Gómez ha formalizado la renuncia a concejal de Urbanismo este lunes y que le sustituirá Luis Morata, ha señalado que el proceso de adjudicación ha seguido una normativa del año 2009, "que no fue modificada por los gobiernos, incluidos los del Botànic".

Sobre la posible vinculación del funcionario de la Conselleria de Vivienda implicado en la adjudicación y una funcionaria municipal, ha dicho que se está a la espera de verificar este hecho para "iniciar a la mayor brevedad un expediente sancionador que lleve la suspensión de empleo y suelo, de forma cautelar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.