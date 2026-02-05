El PP en Alicante se lava las manos con la trama de las VPP: "Me resulta igual de repugnante e indignante"

Sí, pero... Para la oposición no son suficientes las disculpas del PP. Durante el pleno extraordinario, le han pedido al alcalde que dimita tras salir a la luz el escándalo que ha afectado, entre otros, a la ya exconcejal de Urbanismo.

El Ayuntamiento de Alicante enfrenta críticas por el escándalo de las viviendas protegidas, que llevó a la dimisión de la concejal de Urbanismo. La promoción, la primera en 20 años, ha sido objeto de controversia por adjudicaciones irregulares. El alcalde Luis Barcala negó conocer las adjudicaciones y pidió disculpas, pero la oposición considera insuficiente su respuesta y exige su dimisión. Durante un tenso pleno, el PP desvió la atención hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que todos los partidos acordaron abrir una comisión de investigación sobre el caso. La sesión estuvo marcada por acusaciones y tensiones entre los partidos.

El Ayuntamiento de Alicante ha optado por echar balones fuera sobre el escándalo de las viviendas protegidas. Se trata de la misma promoción que le ha costado el puesto a la concejal de Urbanismo, por quedarse con uno de ellos. No fue la única, el arquitecto se quedó con otro y un alto cargo dio dos a sus hijos y uno a un sobrino.

Una promoción de VPP, la primera en 20 años en Alicante, que está convirtiéndose en toda una muestra de lo peor de la burbuja. Respecto a este asunto, el alcalde Luis Barcala ha asegurado durante un pleno extraordinario que él "no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda".

Ni su alcalde del PP sabía de las viviendas públicas entregadas a dedo, ni tampoco el Ayuntamiento. En la sesión que han celebrado, solo se han oído disculpas. "Quiero pedir disculpas. A mí me resulta igual de repugnante y de indignante", ha señalado Barcala.

Un perdón que para el resto de partidos es insuficiente. "No he visto un ejercicio de cinismo más grande que el que usted ha hecho esta tarde", le ha criticado Ana Barceló, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante.

Desde la oposición, todos le han pedido que dimita. "Usted qué está aquí, ¿solo para cobrar? Dimitan hoy mismo. Váyanse a su casa", le ha exigido Rafael Más, portavoz de Compromís.

Un pleno más que engorroso en el que la portavoz de Vox ha llegado, incluso, a llamar rata a su homólogo de Compromís.

Por su parte, el PP ha optado por lo de siempre, defenderse echándole la culpa al Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Van a explicar si el señor Sánchez sabía lo de su hermano, lo de su mujer, lo del caso Ábalos, Koldo, Santos Cerdán...?", ha preguntado María del Carmen de España, portavoz del partido.

De hecho, ha llegado incluso a utilizar las muertes en el accidente de Adamuz para comparar su gestión, dicen, impecable, con la del Gobierno de España. "Son incapaces de asumir responsabilidades políticas tras 46 muertes en la colisión ferroviaria de Adamuz", ha indicado.

Un pleno que ha concluido con la votación para la apertura de una comisión de investigación por este caso, en la que absolutamente todos los partidos han votado que sí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.