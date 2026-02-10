La periodista Mercedes Gallego señala que las polémicas VPO de Alicante se repartieron "entre amigos"

La periodista es la redactora jefe del diario 'Información', el medio que destapó el caso. Estos recibieron una información que señalaba que se habían producido adjudicaciones sospechosas en esa promoción de vivienda pública.

Andrea Ropero se ha desplazado hasta el residencial Les Naus "uno de los bloques de viviendas más polémicos de Alicante", como expone la reportera. "Aquí han conseguido pisos de protección oficial varios cargos relacionados con el ayuntamiento de la ciudad". La reportera charla con Mercedes Gallego, redactora jefa del diario 'Información', el medio que destapó el caso.

La periodista cuenta a la reportera que comenzaron a investigar el caso porque recibieron un soplo que señalaba que se habrían producido adjudicaciones sospechosas en la primera promoción de vivienda pública en dos décadas. "Era importante saber a quién le habían adjudicado", indica. Comenzaron revisando el Registro de la Propiedad y ahí descubrieron el nombre de la concejala de Urbanismo. "Eso ya nos da la pista de que algo tiene que haber detrás de todo esto", explica.

Al seguir buscando información, por ejemplo, descubrieron el nombre de una directora general "cuyos dos hijos y un sobrino también han sido agraciados con viviendas" o el nombre de un funcionario que tenía contacto directo con esta

"La vivienda protegida suele tener unos controles muy estrictos", señala Ropero, "¿cómo fue el proceso de adjudicación?". "El resumen sería que funcionó el boca a boca", explica Mercedes, "es gente que se apuntó a la cooperativa en el 2018". Nadie tiene esa lista, como indica, ya que no se hizo pública. "Fue un reparto entre amigos", indica.

Aunque las viviendas de protección oficial están dirigidas a personas vulnerables estos edificios, como indica Andrea, "están construidos en una zona privilegiada". Por ejemplo, está muy cerca la playa de San Juan. "¿Tú dirías que esta vivienda es una vivienda de lujo?", pregunta a Gallego.

"Esta vivienda es una vivienda de lujo", responde, "los espacios comunes tienen piscina, pistas de pádel, una pista polideportiva, club social... es una urbanización de lujo a escasos metros de la playa donde no cuadra el concepto de vivienda pública protegida que tenemos".

En el momento de la compra, los adjudicatarios pagaron en torno a los 215-220.000 euros, pero, como señala la periodista, en el mercado actual costarían el doble, unos 450.000 euros. "De hecho, en los pisos que se han puesto en venta, que estaban en portales hasta qué 'Información' desveló el tema, se estaban vendiendo anunciados a 450.000 y en los que estaban anunciados a 220.000 a los a los interesados se les pedía el resto hasta los 450 en negro".

"¿Qué ha fallado?", pregunta Ropero. "Ha fallado todo", responde Mercedes, "desde el momento que empieza la promoción, cuando no se hace pública esta lista de interesados". "Las viviendas se fueron vendiendo por el boca a boca, entre amigos", añade.

La periodista señala que también ha fallado el control del Ayuntamiento y de la Generalitat. "El Servicio Territorial de Vivienda tendría que haber controlado qué tipo de interesados tenían derecho a un piso aquí", concluye.

