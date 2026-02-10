Joan Baldoví, sobre el escándalo de la VPO de Alicante: "Así ha trabajado el PP de Alicante toda la vida, con corrupción"

El portavoz de Compromís charla con Andrea Ropero sobre el residencial Les Naus, una promoción de vivienda protegida que ha ocupaba titulares hace unos días debido a que, entre sus adjudicatarios, había funcionarios del Ayuntamiento de Alicante.

Andrea Ropero se ha desplazado hasta Alicante para conocer de primera mano el Residencial Les Naus. Estas viviendas protegidas han ocupado titulares debido a que se encontraron empleados municipales entre los adjudicatarios. Como señala la reportera, ha intentado hablar con el alcalde de la ciudad pero este ha decidido no atender al programa. Ropero expone que este escándalo no solo salpica al ayuntamiento, sino que también afecta a la Generalitat Valenciana. Por ese motivo, Andrea charla con Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts.

El político señala que la Generalitat tiene "mucha responsabilidad" en estos hechos. "El inicio es que esto está programado", indica. "Lo primero que hace Mazón es subir el umbral de renta hasta los 66.000 euros, es decir, lo sube un 50%". El, en ese momento, president de la Generalitat también introdujo otros factores "que minan la transparencia".

"Esto es un escándalo, es de sinvergüenzas lo que lo que han hecho", afirma. Baldoví cuenta que el solar se vendió a mitad de precio para que se pudieran beneficiar "la concejala, un notario, el jefe de gabinete de la consellera, la funcionaria ascendida a dedo por el Partido Popular... En definitiva, esto es un robo".

Baldoví expone que a la Generalitat Valenciana no le interesa hacer ningún control sobre la adjudicación. "Si les interesara hacer ese control, habrían obligado a que se apuntaran a la lista donde están 75.000 valencianos apuntados", indica, "6.000 solo en la ciudad de Alicante".

El portavoz de de Compromís indica que esto es un primer filtro en el que deben rellenar cuestionarios. "Como esto se elimina se apuntan en una lsita del promotor", señala, lo que supone que se ha quitado toda la transparencia al proceso "para que esto se lo quedaran entre cuatro".

"Van a aparecer más nombres", advierte, "van a aparecer más promociones, esto no es un caso aislado en el Partido Popular". Y sentencia: "Esto es el Partido Popular de Alicante trabajando como el Partido Popular de Alicante ha trabajado toda su vida, con corrupción".

Baldoví explica que han reclamado una Comisión de Investigación en las Cortes Valencianas "y le hemos pedido que comparezca tanto la consellera de Vivienda como el president de la Generalitat". "Recordemos que el president de la Generalitat afirmó que cumplían todos los requisitos", añade. Y se pregunta: ¿Qué requisitos? ¿Ser del PP, ser amigos del promotor?". El político valenciano reclama que se busquen formulas legales "para que esos pisos vayan a gente que realmente cumpla los requisitos y no a estos sinvergüenzas".

