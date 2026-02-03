Gonzalo Bernardos, sobre el escándalo en Alicante con las VPO: "Hay que evitar la gente que le echa cara; se ha hecho toda la vida"

El economista señala que lo sucedido en Alicante es habitual ya que muchas personas que acceden a una VPO deciden venderla después exigiendo cierta cantidad en B.

En el último año la vivienda ha subido en un 20%, tanto la vivienda nueva como la de segunda mano. Algo que, como señala Iñaki López, "no tiene visos de frenar". ¿Vamos camino de otra burbuja inmobiliaria? El economista Gonzalo Bernardos conecta con Más Vale Tarde para responder a esta cuestión.

El economista indica que el INE no da datos tan elevados en términos de subida del precio de la vivienda. "Sí que es verdad que, al final de año, cuando tengamos todos los completos del 2025 puedan estar alrededor del 15%", añade.

Sobre la posibilidad de comprar viviendas baratas, Bernardos indica que, por ejemplo, en capitales de provincia, por debajo de 125.000 euros, se puede encontrar vivienda en lugares como Lleida, Jaén o Cáceres. En la ciudad catalana, el 38% de su parque inmobiliario está por debajo de esa cifra. En Jaén corresponde al 26% mientras que en Cáceres es el 19%. "Donde ni de coña vas a poder comprar barato es donde está el epicentro de las subidas mayores de precios", añade.

Bernardos considera que lo que está sucediendo no tiene nada que ver con la burbuja inmobiliaria. "En el año 2006 se dieron 170.000 millones para comprar vivienda a las familias", expone, "en 2025 no tenemos los datos, pero se habrá dado, aproximadamente, 85.000". "Si descontamos la inflación, en 2025 se habrá dado el 35% del 2006", explica, "por lo tanto, no hay ningún motivo para que haya una burbuja inmobiliaria".

El economista expone que los precios están subiendo porque la economía española va muy bien, la gente tiene empleo indefinido y porque, además, "hay muy pocos jóvenes que hayan comprado entre 2007 y 2022". Esto hace que hay una gran demanda de reserva que no puede ir al alquiler debido a que el gobierno "ha asesinado al mercado de alquiler".

Iñaki López comparte con el economista la polémica noticia ocurrida en Alicante donde se construyeron unas viviendas de protección oficial y estas tocaron a una concejala del Partido Popular o a dos hijos de una directora general del PP o al arquitecto del ayuntamiento, también del PP. Este hecho está siendo investigado y, además, como señala el periodista, "cuando uno se acercaba a preguntar por ellos a una inmobiliaria, pues le pedían una cosa muy concreta": que se entregaran 172.000 euros en metálico.

Gonzalo indica que es algo que se ha hecho "toda la vida". "Los políticos nos están vendiendo unas motos tremendas", afirma, como que estas viviendas, al ser de protección oficial, no se puede subir el precio, algo que es falso.

"El que lo va a vender de aquí a unos años exigirá dinero en negro", expone Bernardos, "se ha hecho siempre y cuando tú vas en contra del mercado y haces populismo, pues la gente se salta la norma". Al economista indica que a él no le importa que una familiar, de bajos ingresos, acceda a una VPO, después la venda. "Es una manera que tendrán de poseer una pensión bis y de mejorar su patrimonio", señala.

"Lo que yo creo que hay que hacer es evitar la gente que le echa cara", expone. El economista señala que hay varias maneras de "echarle cara" como, por ejemplo, salir en el sorteo cuando no se es vulnerable. "Ser hijo de un rico y ese hijo sale de la vivienda, dice que no tiene dinero, su renta es muy pequeña y le dan una VPO", añade. O, por ejemplo, cuando se dan a autónomos "que cobran más en B que en A". "En estas situaciones lo hemos de impedir", reflexiona.

"Yo soy mucho más partidario de las viviendas de precio tasado y, sobre todo, de que el Ayuntamiento, la comunidad autónoma, el suelo no lo venda, solo venda la construcción, de esa manera saldría la vivienda mucho más barata y los jóvenes podrían acceder a una vivienda nueva que ahora no tienen esa posibilidad", concluye.

