Ada Colau pide huir de "tonterías" y apostar por los "frentes amplios" en la izquierda: "Aquí no sobra absolutamente nadie"

Ada Colau ha pedido este miércoles huir de "tonterías" y apostar por los "frentes amplios" en la izquierda. "Aquí no sobra absolutamente nadie", ha asegurado, al tiempo que ha pedido seguir avanzando en una agenda social tras los últimos movimientos en la izquierda, desde las conversaciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, hasta el anuncio del acto de refundación de Sumar.

Así lo ha dicho en una entrevista en Más Vale Tarde, en la que la exalcaldesa de Barcelona ha señalado, en primer lugar, que se "alegra muchísimo" de que se esté hablando de esto porque "nos estamos jugando muchísimo". Así, ha apuntado que "nos jugamos mantener la pelea por una agenda social en materia de vivienda, de educación y salud pública, de derechos laborales, de conseguir que la vida no sea tan cara como está siendo cada día más. Hay una agenda social que seguir peleando".

Además, ha resaltado que "ahora mismo nos jugamos la vida directamente". "Ahora mismo hay que hacer un frente democrático porque nos jugamos que en breve pueda estar Vox con el PP en la Moncloa", ha dicho, y ha señalado que esto "significa que las calles de nuestras ciudades puedan ser como Minneapolis, como las de Trump persiguiéndonos por ser migrantes, mujeres o personas LGTBI".

"Directamente nuestra existencia está en cuestión y, por lo tanto, con esto no hay que ir con tonterías", ha remarcado. "Aquí hay que hacer frentes muy amplios, aquí no sobra absolutamente nadie y por lo tanto bienvenido sea este debate si sirve, efectivamente, para superar cualquier diferencia del pasado, reproches, egos o lo que sea".

Colau ha destacado la necesidad de que se pongan "los objetivos por delante de las siglas y sumemos todas las fuerzas posibles". "Y, en ese sentido, ha afirmado estar "muy contenta con las declaraciones que ha hecho Gabriel Rufián". "Bienvenidos sean todos los actos que supongan diálogo entre las formaciones progresistas, y más allá de las formaciones progresistas, porque creo que aquí de lo que tenemos que hablar es de hacer un frente democrático y en ningún caso que sea por nosotros que pueda gobernar la derecha o la extrema derecha en este país", ha resaltado.

