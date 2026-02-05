Dimite un asesor de la Generalitat Valenciana tras la polémica por la adjudicación de vivienda social a cargos del gobierno en Alicante

Residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante.

Los detalles El jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, asegura que no tiene ninguna vinculación jurídica ni patrimonial con la promoción de vivienda protegida.

Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha dimitido tras la polémica por presuntas irregularidades en la concesión de viviendas públicas en Alicante. Aunque asegura no tener ninguna vinculación con la promoción, Sánchez ha presentado su renuncia para proteger a su familia del impacto mediático. En su escrito, afirma no haber intervenido en el proceso de adjudicación y destaca que la decisión es estrictamente personal. Esta dimisión sigue a las de Rocío Gómez, concejal de Urbanismo del PP, y María Pérez-Hickman, directora general municipal, relacionadas con el mismo asunto.

El jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez, ha renunciado a su puesto a raíz de la polémica por las presuntas irregularidades en la concesión de viviendas públicas de Alicante, aunque ha asegurado que no tiene ninguna vinculación con la promoción.

Fuentes de la Conselleria de la Generalitat Valenciana han asegurado a 'EFE' que Miguel Ángel Sánchez ha presentado un escrito a la consellera en el que mantiene que no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional.

También hace constar en el escrito que no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con esa adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros.

Además, explica que, en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo, según argumenta, es "la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal" que está teniendo sobre sus hijas menores y su entorno familiar".

Eso es lo que le lleva a considerar, según sus palabras, que "lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena".

Dimite, insiste, con el único objetivo de proteger a su familia y "evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell".

Esta dimisión se ha producido después de otras dos en torno a esta polémica: la de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, tras conocerse que era una de las adjudicatarias, y también de la directora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una de estas viviendas sociales.

