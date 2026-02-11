Sánchez acusa a Feijóo de "utilizar desinformación y bulos": "PP, Vox y Alvise son lo mismo, en el fondo y en la forma"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el Partido Popular se ha mimetizado con la extrema derecha alentando la desinformación y recurriendo a agitadores ultras en el cierre de campaña de Aragón.

La derecha "vive de la desinformación". Es el balance que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace tras unas últimas semanas en las que la relación de fuerzas en el bloque conservador ha cambiado, tal y como se ha visto en las elecciones de Extremadura y Aragón, con un PP que comienza a perder apoyos mientras Vox parece no tener techo.

El jefe del Ejecutivo ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para someterse a una sesión de control por primera vez desde el 10 de diciembre, y en su intercambio de golpes con la derecha, ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "utilizar desinformación y bulos" en relación con el accidente de tren de Adamuz, en el que 46 personas perdieron la vida.

"Usted ha dicho que el ministerio ha ejecutado solo el 20% de los fondos, pero eso es mentira: es más del doble de lo que usted afirma. El señor Feijóo ha dicho que la inversión por kilómetro y tren ha bajado. Mentiras que suelta aquí con la implicación que esto tiene". le ha reprochado el presidente a un Feijóo de quien asegura que, al igual que Santiago Abascal, "vive de la desinformación", acusando a los máximos responsables de PP y Vox de "utilizarla para generar crispación".

A colación de esa estrategia del Partido Popular, Sánchez sostiene que Feijóo y los suyos han mentido a su electorado al asegurar que gobernarían en solitario antes de las elecciones de Extremadura y Aragón. "Tellado dijo que por supuesto no iba a gobernar con Vox, pero ahora dicen que sí pueden gobernar", ha reprochado el líder socialista a la bancada 'popular', que asegurando que "PP, Vox y Alvise son lo mismo, en el fondo y en la forma".

Sánchez denuncia la "operación de blanqueamiento" del PP a Vox

El presidente del Gobierno también ha criticado duramente que el Partido Popular haya relativizado en los últimos tiempos la presencia de Vox en los gobiernos autonómicos, equiparando a los ultraderechistas con el Partido Comunista, que "luchó por la democracia y lo pagó con vidas y con el exilio". "Y lo digo yo, que soy secretario general de otra formación política", ha añadido, condenando así la "operación de blanqueamiento de la ultraderecha" llevada a cabo por parte del PP.

Además, el presidente del Gobierno ha asegurado que, tras dos adelantos electorales que no han servido al PP para librarse del yugo de Vox, pagarán "un precio muy caro" si quieren contar con los votos de la formación de Abascal para que María Guardiola y Jorge Azcón superen sus respectivas investiduras.

