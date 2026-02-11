La toma de posesión de un concejal de Alianza Catalana en Santpedor (Barcelona) acaba con disturbios y la detención un exedil de la CUP

Los detalles El exconcejal Aniol Vila fue arrestado por presunta resistencia grave a la autoridad y ya ha sido puesto en libertad.

La toma de posesión de Jordi Soteras como edil en Santpedor generó tensiones en el pleno municipal, con la detención del exconcejal de la CUP Aniol Vila por presunta resistencia a la autoridad. Soteras, militante de Aliança Catalana, asumió el cargo tras la renuncia de miembros de la candidatura de Junts, pese a la oposición de los ediles de la CUP, que denunciaron la representación de una fuerza política no votada. La líder de extrema derecha, Sílvia Orriols, atribuyó los disturbios a un "falso relato" contra su partido y cuestionó quiénes son realmente los fascistas.

La toma de posesión de Jordi Soteras, militante de Aliança Catalana, como nuevo edil en el Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona) derivó este martes en una bronca en el plenario e incluso la detención del exconcejal de la CUP Aniol Vila.

El incidente tuvo lugar en un pleno a puerta cerrada en el que estaba previsto que Soteras tomase posesión como nuevo concejal. En la calle también se vivió la tensión, ya que a las puertas del Ayuntamiento se reunieron simpatizantes de la izquierda independentista contrarios con una pancarta con el lema "Santpedor antifascista" y un grupo a favor de la entrada de Alianza Catalana en el consistorio.

Pese a ser vicepresidente comarcal de Aliança Catalana, Soteras concurrió como número nueve en la candidatura de Sumem x Santpedor Junts —marca local de Junts— en las elecciones municipales de 2023, una lista que obtuvo dos escaños, uno de los cuales quedó vacante hace unos meses por la dimisión de Jordi Rojas.

Al renunciar los seis siguientes miembros de la candidatura de Junts a ocupar esta vacante, le tocó el turno a Jordi Soteras, que sí aceptó tomar posesión como concejal de Santpedor.

Los dos ediles de la CUP en el municipio, Rubèn López y Aina Fernández, pidieron desde el principio que se suspendiera el pleno, para no permitir "la entrada de un cargo electo que representa a una fuerza política que no había sido votada", en alusión a la militancia de Soteras en Aliança Catalana.

En declaraciones a los medios, los ediles de la CUP denunciaron que "desde un primer momento" Soteras había dicho que no se quedaría en el grupo de Junts, sino que "se desmarcaría para quedarse como no adscrito y representar" así a Aliança Catalana.

El alcalde del municipio, Agustí Comas, de ERC, denegó la petición de suspender el pleno, por lo que los dos ediles de la CUP abandonaron la sala y finalmente Soteras tomó posesión como nuevo edil.

Disturbios durante el pleno

El exconcejal de la CUP Aniol Vila fue detenido por presunta resistencia grave a la autoridad tras entrar en el consistorio y reclamar que "dejasen entrar a todo el mundo del pueblo que quisiera" asistir a la sesión plenaria, explicaron los ediles anticapitalistas Rubèn López y Aina Fernández. Vila forcejeó con los agentes y, según el relato de los concejales de la CUP, "la policía quiso reducirle" y se lo llevó detenido.

Los dos ediles de la CUP también protagonizaron momentos de tensión con los agentes de la policía local y los Mossos d'Esquadra. Por ejemplo, hay imágenes de López en las que se enfrenta a un agente que le empujó para impedirle salir del recinto y le reprochó que no estaba teniendo "la actitud de un concejal".

Posteriormente, acudieron a las dependencias de la policía autonómica catalana en Manresa (Barcelona) para esperar a su compañero, que fue puesto en libertad el mismo martes.

"¿Quiénes son los fascistas?"

La líder de extrema derecha, Sílvia Orriols, ha atribuido este enfrentamiento al "falso relato" contra su partido. Durante la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles, ha acusado a "extremistas de la CUP" de intentar paralizar el pleno y agredir a agentes de la Policía Local y los Mossos para que Soteras no pudiera tomar posesión.

Según Orriols, "el falso relato que han creado contra Aliança Catalana contribuye a la violencia política", y ha asegurado que PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP ponen un 'cordón sanitario' que abre la veda contra la militancia de Alianza Catalana. "Esto nos hace preguntar qué es verdaderamente el fascismo y quiénes son realmente los fascistas", ha planteado.

