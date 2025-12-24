Ortega Smith, el último 'cadáver de Abascal': la limpieza interna de Vox que ya acabó con Olona y Espinosa de los Monteros

Javier Ortega Smith, Santiago Abascal, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, en una imagen de archivo.

Los detalles Santiago Abascal es el único de la 'vieja guardia' que queda en el partido y del que no todos han salido por su propio pie.

El núcleo duro de Vox se ha desintegrado, quedando solo Santiago Abascal al frente. La mayoría de la vieja guardia que impulsó el partido ha desaparecido. Macarena Olona fue la primera en dejarlo en 2022, inicialmente por motivos de salud, pero luego criticó al partido y denunció irregularidades. Iván Espinosa de los Monteros también se marchó, citando motivos personales, y su esposa Rocío Monasterio lo hizo un año después, alegando machismo. Ortega Smith fue cesado recientemente, completando la salida de los principales líderes. Esta purga interna ocurre mientras Vox experimenta su mejor momento electoral.

Del núcleo duro de Vox, ya no queda nadie, solo el jefe. En una formación que criticaba las actitudes "poco democráticas" de otros partidos, la mayoría de integrantes de la vieja guardia que auparon iniciativa de Santiago Abascal, han desaparecido.

La primera en caer fue Macarena Olona. Dejó Vox en 2022, supuestamente por motivos de salud. Sin embargo, más tarde reapareció y cargó contra el partido y Abascal, asegurando que se había convertido en un objetivo de Vox por su nueva deriva".

Aunque en un primer momento Abascal le había mostrado su apoyo, ella denunció tiempo después irregularidades en el partido. "El negocio del patriotismo tiene claros beneficiarios. El primero es Santiago Abascal", criticó.

Solo una semana después cayó el segundo: Iván Espinosa de los Monteros, que fue secretario general del partido hasta 2016 y portavoz en el Congreso de los Diputados hasta su destitución. Su salida provocó un cisma en la cúpula del partido.

Más tarde, presentó su centro de pensamiento Atenea. A la presentación no acudió Abascal, aunque sí otros excompañeros de partido como Ortega Smith, lo que evidenció discrepancias internas.

Al igual que Olona, en un primer momento, Espinosa de los Monteros citó "motivos personales y familiares" como justificación a su marcha. Su mujer y portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, aguantó un año más, hasta octubre de 2024.

El día de su dimisión afirmó que le parecía "lógico" y "honesto", pero el pasado verano cambió su versión de los hechos. Acusó al partido de haberla echado "por machismo", por ser "la pareja de Espinosa".

El último que quedaba del grupo era Ortega Smith, del cual el martes se anunció su cese. Fue vicepresidente del partido hasta principios de 2024. A partir de ahí, se le habían ido retirando cargos y responsabilidades orgánicas, hasta que finalmente ha sido expulsado por unanimidad por la cúpula.

Se une así al club de los 'caídos' que ya le han mostrado su apoyo. Y no solo los ex altos cargos, también organizaciones vinculadas a Vox, como Revuelta, con la que también ha habido una ruptura.

Por el camino, Vox también ha 'eliminado' a otros rostros conocidos del partido como Juan Luis Steegman, Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso. Una limpieza interna que contrasta con en el mejor momento en las urnas de Vox.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.