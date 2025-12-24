Vox vive su mejor momento electoral mientras internamente se desmorona su castillo de naipes: del lío con Revuelta a la expulsión de Ortega Smith

Los detalles Vox celebra su gran éxito electoral en Extremadura y espera seguir creciendo en los próximos comicios autonómicos.

Los resultados en Extremadura han demostrado que Vox está fortalecido electoralmente, a pesar de sus conflictos internos. A pesar de la salida de líderes como Javier Ortega Smith, el partido liderado por Santiago Abascal ha duplicado sus escaños en la región, y las encuestas sugieren que aún no han alcanzado su máximo potencial. Sin embargo, internamente, enfrentan tensiones, como la reciente expulsión de Ortega Smith y la desvinculación de la organización Revuelta, acusada de irregularidades financieras. A pesar de estas crisis internas, Vox sigue mostrando un sólido rendimiento en las urnas, destacándose como una fuerza política en crecimiento.

Si algo ha quedado claro de los resultados en Extremadura es que Vox está más fuerte, al menos electoralmente hablando. Parece sus líos internos, como sus problemas con la organización Revuelta o las salidas de algunos líderes de la vieja guardia, como Javier Ortega Smith, por ahora no le están pasando factura en las urnas.

El partido liderado por Santiago Abascal ha doblado su número de escaños en Extremadura y las encuestas indican que aún no han tocado techo. "Vox es el futuro de Extremadura y de España", decía Abascal tras conocer los resultados.

Están fuertes, pero de puertas para adentro su castillo parece que se desmorona. La polémica más reciente ha sido la expulsión este martes de Javier Ortega Smith, el último del núcleo duro de fundadores del partido que todavía aguantaba.

Tras su destitución, ha tirado de hemeroteca en sus redes para recordarle a Abascal sus propias palabras: "Los partidos se han convertido en España en instituciones muy poco democráticas, donde el líder coloca a todos, controla las listas y todos le deben su sueldo, su sustento".

De esta manera, el líder de Vox ya apartó a Macarena Olona, a Iván Espinosa de los Monteros y ahora, al que fue su mano derecha: Ortega Smith.

Ruptura con Revuelta

La purga no se ha quedado ahí. El partido de extrema derecha también busca desvincularse de Revuelta, tras ser acusados de irregularidades financieras y presunto desvío de dinero recaudado para ayudar a las víctimas de la DANA.

"Santiago no quiere Revuelta, no quiere que exista, pero no revuelta por ser Revuelta, no quiere nada autónomo a Vox", comentó el diputado de Vox, Manuel Mariscal, en un audio filtrado.

La formación de Abascal ha acabado denunciando a la organización para intentar evitar que le salpique el escándalo y, sobre todo, para dejar claro que Revuelta no es Vox.

"Revuelta deja de existir y nos inventamos alguna pollada, sin que el público piense que es de Vox", afirmó el exvicepresidente de Revuelta, Arturo Villa.

Pese a que los altos cargos siguen cayendo y las organizaciones se alejan, parece que fuera, en las urnas, Vox está más fuerte que nunca.

