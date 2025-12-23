Ortega Smith 'responde' a su expulsión de la Ejecutiva de Vox parafraseando al propio Abascal: "Es muy difícil que la gente sea libre en un partido político"

Entre líneas La relación del que es uno de los fundadores del partido y que se desempeñó como vicepresidente y secretario general, se enrareció tras sus choques con la exdirigente Macarena Olona

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reaccionado a su expulsión de la Ejecutiva suscribiendo unas declaraciones antiguas del presidente de la formación, Santiago Abascal, en las que califica a los partidos políticos como "instituciones muy poco democráticas" donde "el líder coloca a todos". Así se ha expresado después de que Vox le haya expulsado este martes de la Ejecutiva, tras meses de relación tirante con el partido.

Ortega Smith ha publicado en su perfil de X un antiguo vídeo de Abascal, donde éste último critica la falta de libertad en los partidos políticos. En el vídeo, el presidente de Vox señala que los partidos se han convertido en "instituciones muy poco democráticas" donde "el líder coloca a todos, determina las listas, y todos deben al líder su sueldo, su sustento".

Un vídeo donde reconoce que "es muy difícil que la gente sea libre en un partido político en España". "La democracia ha sido secuestrada por los partidos, la han convertido en una 'partidocracia', y a la vez los partidos no son democráticos internamente. Y eso hace que la crisis de la representación esté servida", prosigue Abascal en sus declaraciones antiguas, según ha recogido Europa Press. Junto al vídeo, Ortega Smith ha señalado: "Hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo".

Si bien la relación entre Ortega Smith y Vox se ha deteriorado en los últimos meses, aún mantiene los cargos de diputado, portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, ya a principios de noviembre la formación lo apartó de la portavocía adjunta del Congreso.

Una historia de tiranteces

La relación de uno de los fundadores del partido y que se desempeñó como vicepresidente y secretario general, se enrareció tras sus choques con la exdirigente Macarena Olona. Precisamente, con su salida de esta en 2022, Abascal arrenató a Ortega Smith la secretaría general y puso a Ignacio Garriga en su lugar.

En 2023, en una entrevista concedida a Europa Press, el entonces vicepresidente de Vox advirtió de que el partido "no puede convertirse en una agencia de colocación". La relación con la dirección de Vox terminó de torcerse tras conocerse informaciones que apuntaban a que se planteaba disputar el liderazgo de Vox a Santiago Abascal en la Asamblea de 2024.

Abascal lo relegó de la Vicepresidencia de Vox tras esa Asamblea de 2024, que lo ratificó como presidente de Vox durante otros cuatro años con más de un 90% de los apoyos, pero no lo sacó de la dirección de Vox, que es el paso que la Ejecutiva ha aprobado este martes. Ortega Smith compartía vicepresidencia con Jorge Buxadé y Reyes Romero, y los tres pasaron a ser vocales.

Más recientemente Ortega Smith ha protagonizado episodios que han sido interpretados como provocaciones por la dirección de Vox. Por ejemplo, cuando asistió a la presentación del 'think tank' del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y alegó que "nadie podía molestarse porque fuera a abrazar a un amigo". Además, se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Vox restó importancia a estos dos sucesos, alegando que Ortega Smith acudió a ver a Espinosa de los Monteros "a título personal". De su lado, Abascal se negó a valorar la presencia del aún diputado en la parada militar del Día de la Hispanidad.