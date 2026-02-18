¿"Ni putas ni farlopa como en el caso Koldo"?: los audios de la Gürtel que desmienten las últimas palabras de 'El Bigotes'

Los detalles En las conversaciones que recoge el sumario, se expone a 'El Bigotes' como un 'conseguidor' de mujeres y un "camello cualificado".

Álvaro Pérez, más conocido como 'El Bigotes', no quiere que se compare la trama Gürtel, por la que fue condenado, con el caso Koldo. Para reivindicarse, ha afirmado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3 que "en la Gürtel no había farlopa ni putas".

Sin embargo, las conversaciones recogidas en el sumario del caso desmienten por completo las declaraciones de Pérez. "A ver... necesito chicas altas, rubias, que sean putas, muy putas, ¿vale? Porque además van a estar con gente muy importante", contaba en un audio la exsecretaria de Francisco Correa, María del Carmen Jiménez, a la funcionaria que destapó la trama.

Algunas de las conversaciones del sumario incluyen al propio Pérez: "Hay que buscar chicas españolas, entre 25 y 30 años, que sean guapas, que tengan algún tipo de titulación y, sobre todo, que follen como los ángeles", expone el documento.

Incluso se le situaba como una especie de 'conseguidor' de mujeres. "Pero, ¿para quién conseguía ese tipo de... de esto? ¿También para esta misma gente que dices tú de los sobres?", preguntó Ana Garrido, la funcionaria que desveló el caso a Jiménez. La secretaria le respondió que era "para altos cargos".

Según el sumario, los implicados en la trama celebraban grandes fiestas con mujeres prostituidas. Algunas de ellas las organizaban 'El Bigotes' y Correa en un chalet de lujo situado en la urbanización el 'El Convento de las Monjas'.

"En la fiesta había cinco tías impresionantes"; "Jacobo Gordon llevó una tía guapísima a la habitación... Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía..."; "¡montamos un tinglado con tías buenas!", dijo Francisco Correa sobre esos encuentros.

En lo que respecta a la droga, conversaciones del comisario Villarejo señalaban al Bigotes como un "camello cualificado". En una grabación, Ignacio López del Hierro, marido de Mª Dolores de Cospedal, le decía a Villarejo que 'El Bigotes' "repartía cocaína en Pachá". "Creo que suministraba en Madrid. Era un camello cualificado", le comentó.

