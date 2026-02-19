Junqueras revela que se reunió con Puigdemont en su última visita a Bélgica

Los detalles El líder de ERC ha mostrado su apoyo a Gabriel Rufián y ha considerado que "necesitamos construir una propuesta compartida".

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha confirmado una reciente reunión en Bélgica con Carles Puigdemont, presidente de Junts, destacando la importancia de dialogar con diversas fuerzas políticas. En una entrevista con 'Cadena SER', Junqueras mencionó que discutieron temas como el modelo de financiación y la recaudación del IRPF en Cataluña, la cual sigue siendo crucial para la aprobación de presupuestos. Además, respaldó la propuesta de Gabriel Rufián de presentar a ERC en Cataluña, Bildu en Euskadi y Navarra, y el BNG en Galicia. Junqueras enfatizó la necesidad de construir acuerdos amplios con sindicatos y empresas para afrontar retos como la ultraderecha y los problemas de vivienda.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha revelado este miércoles que se ha reunido recientemente con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en Bélgica y que conversan a menudo.

"Hablamos de modelo de financiación, hablamos de trenes, hablamos de IRPF, hablamos de todas estas cuestiones", ha explicado en una entrevista concedida a 'Cadena SER' este miércoles y recogida por 'Europa Press'. En este sentido, Junqueras ha defendido que hablar con las distintas fuerzas políticas forma parte de su trabajo y es su obligación.

Sobre el acto que ha protagonizado este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado y las propuestas que ha lanzado su compañero de partido, Junqueras ha sostenido que está "muy de acuerdo en que ERC se presente en Cataluña, Bildu en Euskadi y en Navarra, el BNG en Galicia".

"Y al mismo tiempo, todo mi respeto a las formaciones políticas españolas, que son las que deberán decidir de qué manera se presentan", ha expresado.

Junqueras ha asegurado que "entiende" la iniciativa de Rufián porque "necesitamos construir una propuesta compartida". "Defendemos llegar a grandes acuerdos con sindicatos y empresas, todos los sectores. Porque los retos son tremendos: la ultraderecha, los alquileres, trenes que funcionen, etc", ha opinado.

También ha dejado claro que es "muy amigo de Rufián", al que ha considerado "muy buen candidato de ERC", pese a no haber acudido al evento de este miércoles y a los rumores sobre el futuro del portavoz en la formación independentista.

Recaudación del IRPF

Sobre la recaudación del IRPF en Cataluña ha afirmado que sigue siendo condición "sine qua non" para la aprobación de presupuestos y ha dicho que forma parte de la acción parlamentaria que ERC retirara en el Congreso la ley para la recaudación del IRPF.

"Lo que es seguro es que nosotros no renunciamos a intentar acercar la responsabilidad fiscal a la sociedad. Y nos parece que cuanto más cerca está la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, pues es mejor", ha zanjado.

